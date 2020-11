Miguel Maya sobre eventual interesse em outros bancos: "Não vou às compras, mas ando na rua"

O BCP não está interessado em adquirir outro banco nacional. A posição foi assumida pelo CEO do banco, Miguel Maya, durante a sua participação no debate sobre a banca no pós-covid-19. "Em Portugal, há algum espaço para consolidação e o cross board - estamos a falar a três ou quatro anos, também vão acontecer", disse. Em tom de brincadeira, Miguel Maya disse que "não vou às compras, mas ando na rua". E acrescentou logo de seguida: "não tenho nenhum interesse nisso", ou seja, em adquir outras instituições.

Tem surgido na imprensa, ao longo das últimas semanas, rumores de uma potencial fusão do BCP com outro bancos. O líder da instituição nega assim o interesse potencial em concorrentes. Ainda esta semana, agência de notação financeira S&P anunciou que prevê uma onda de concentrações na banca na sequência da pandemia. O ano de 2021 pode ser o pior ano para o setor financeiro desde a crise de 2009.

Em Portugal, tem havido especulação sobre uma eventual consolidação envolvendo o Banco Montepio ou o Novo Banco. Também o Millennium bcp foi mencionado recentemente, numa análise do Goldman Sachs, como podendo vir a ser integrado pelo CaixaBank ou o Santander no futuro.

Esta especulação surge quando o setor atravessa uma das maiores crises de sempre, tal como a economia, na sequência das medidas implementadas pela maioria dos governos europeus para controlar a pandemia de covid-19, que afetam gravemente a atividade económica.