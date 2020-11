Veja em direto: Money Conference debate "A Banca no Pós Covid-19"

Dinheiro Vivo 20 Novembro, 2020 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

A partir das 8h45 poderá acompanhar em direto a Money Conference, evento organizado pelo Dinheiro Vivo e TSF, em parceria com a EY e com o apoio da Iberinform e da Sage.

A nota de abertura estará a cargo de Mário Centeno, governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças e António Horta Osório, CEO do Lloyds Bank, volta a marcar presença neste evento.

Com a banca a atravessar um período desafiante, os banqueiros dos cinco principais bancos do mercado português discutem como serão os próximos tempos do setor.

Ainda antes da sessão de encerramento haverá espaço para uma keynote, assegurada porJan Bellens, EY Global Banking & Capital Markets Sector Leader, com o tema "as tendências para o setor bancário" no pós-pandemia.