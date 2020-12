A Conferência que pretende encontrar respostas, em Loulé

07 Dezembro, 2020 • 09:55 Partilhar este artigo Facebook

2020 foi um ano de desafios. Principalmente a nível económico, muitos foram os negócios que viram as suas vendas afetadas. O tecido empresarial do país teve de superar alguns obstáculos e encontrar novas formas de lidar e responder a todas as questões que a pandemia trouxe consigo.

E é precisamente para encontrar algumas respostas que surge a iniciativa "Portugal que faz", uma iniciativa que, em parceria com o Novo Banco e o Global Media Group, pretende dar voz a Associações Empresariais, de forma a entender quais os maiores desafios e respostas de superação para os tempos de pandemia e crise mundial que vivemos. Num conjunto de conferências que se vão realizar em diversas Associações Empresariais do país, a iniciativa vai contar com a presença das Associações Empresariais representativas do tecido empresarial português, que se propõem a discutir quais os caminhos a seguir e de que forma as empresas podem ultrapassar esta fase, rumo a um futuro de sucesso.

As cidades que receberam as conferências "Portugal que faz" foram Leiria, Braga, Porto e Aveiro, sendo Loulé o local escolhido para se realizar a quinta conferência já no dia 10 de dezembro às 11h00. Pode acompanhar este evento da iniciativa online, nos sites do Dinheiro Vivo, Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF.

Abaixo pode consultar o programa da quinta conferência do "Portugal que faz" que não vai querer perder no dia 10 de dezembro a partir da Sede no NERA - Núcleo Empresarial da Região do Algarve.