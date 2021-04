A construção de soluções para reforçar o tecido empresarial da região viseense

© vegefox.com - stock.adobe.com

O último ano tem sido caracterizado pela capacidade de superação de empresas, setores e Associações. O contexto pandémico veio desafiar toda a sociedade a encontrar novas soluções para se superarem, e foram muitas as empresas que encontraram esse novo caminho para sair por cima.

É na próxima conferência da iniciativa "Portugal que faz", uma parceria entre o Novo Banco e o Global Media Group, que vai conhecer várias Associações Empresariais que vão contar como o esforço, resiliência e dedicação de todos ajudou à superação deste momento conturbado para todos.

Com um total de 12 conferências realizadas em vários pontos do país e onde se deu voz a 42 Associações, não pode perder a 13º conferência que se vai realizar em Viseu no próximo dia 6 de maio, onde vai ouvir, pela voz dos que estiveram na linha da frente na construção de novas soluções, as respostas que encontraram efetivamente para reforçar economicamente as empresas e região.

Leiria, Braga, Ave, Tâmega e Sousa, Aveiro, Loulé, Santarém, Coimbra, Covilhã, Évora e Trás-os-Montes, Alto Tâmega e Douro, Setúbal e Alto Minho foram as 12 regiões que receberam as conferências da iniciativa "Portugal que faz".

Agora em Viseu, a conferência vai receber empresários e responsáveis políticos que vão explicar como tem sido viver neste contexto pandémico, que desafios encontraram pelo caminho e que soluções construíram para reerguer o tecido empresarial da região viseense.

Consulte abaixo o programa da próxima conferência "Portugal que faz" a realizar-se no dia 6 de maio, pelas 11h, na Associação Empresarial da Região de Viseu. Não perca a transmissão da conferência nos sites do Diário de Notícias, Dinheiro Vivo, Jornal de Notícias e TSF.