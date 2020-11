A resiliência dos empresários de Ave, Tâmega e Sousa

24 Novembro, 2020 • 15:23 Partilhar este artigo Facebook

Se existe ano de desafios, de resiliência e de superação é 2020. A pandemia veio abalar todos os setores, mas o tecido empresarial do nosso país não se deixou abalar, arregaçou as mangas e tem vindo a responder aos vários obstáculos que têm encontrado pelo caminho.

Os desafios impostos pela pandemia ainda se mantêm presentes. Como tal, e graças à iniciativa "Portugal que faz", uma parceria com o Novo Banco e o Global Media Group, tem-se vindo a dar voz às Associações empresariais representativas do setor empresarial.

Com várias conferências de norte a sul do país em diversas Associações Empresariais, vai conseguir perceber como é que os empresários e responsáveis políticos têm recuperado economicamente as suas regiões para superar um momento que ainda se mantém muito presente e que tem vindo a afetar vários setores.

As cidades escolhidas para as conferências "Portugal que faz" foram Aveiro, Leiria, Braga e Faro, sendo Ave, Tâmega e Sousa a próxima cidade onde a iniciativa vai passar e já no dia 26 de novembro. Pode acompanhar este evento da iniciativa online, nos sites do Dinheiro Vivo, Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF.

Abaixo pode consultar o programa da conferência do "Portugal que faz" do dia 26 de novembro a partir da AEBA - Associação Empresarial do Baixo, em Ave, Tâmega e Sousa.

No dia 27 de novembro não perca a próxima conferência do ​​​​​​​Roadshow "Portugal que faz" na ACB - Associação Comercial de Braga!