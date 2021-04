A resiliência que tem ajudado a superar todos os desafios impostos à região setubalense

01 Abril, 2021 • 09:24 Partilhar este artigo Facebook

Há quem diga que a vida é feita de desafios a superar. Só ninguém esperava que o maior desafio para as Associações Empresariais e para a sociedade em geral surgisse através de uma pandemia, fazendo com que as empresas atravessassem momentos complicados e tivessem de encontrar outros caminhos para sair por cima.

É com a iniciativa "Portugal que faz" que as Associações Empresariais vão expor e partilhar todo o esforço, trabalho e dedicação que foi dado para se reinventarem e superarem este momento atribulado.

Uma parceria entre o Novo Banco e o Global Media Group, a iniciativa "Portugal que faz" já contou com 10 conferências em vários pontos do país, onde deu voz a 38 Associações. No dia 8 de abril não pode perder mais uma conferência, desta vez em Setúbal, onde vai ouvir, pela voz do tecido empresarial da região, a partilha de experiências, resiliência e respostas que foram encontradas para reforçar economicamente a região e as suas empresas.

Leiria, Braga, Ave, Tâmega e Sousa, Aveiro, Loulé, Santarém, Coimbra, Covilhã, Évora e Trás-os-Montes, Alto Tâmega e Douro foram as dez cidades que receberam as conferências "Portugal que faz" até ao momento.

Desta vez em Setúbal, a décima primeira conferência vai ouvir e dar voz aos empresários e responsáveis políticos da cidade setubalense que têm construído um caminho repleto de soluções para que o tecido empresarial do país e região se mantenha resistente.

Consulte abaixo o programa da próxima conferência "Portugal que faz" a realizar-se no dia 8 de abril, pelas 11h, na Casa da Baía de Setúbal - Centro de Promoção Turística. Não perca a transmissão da conferência nos sites do Diário de Notícias, Dinheiro Vivo, Jornal de Notícias e TSF.