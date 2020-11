A resposta das regiões para superar as adversidades

06 Novembro, 2020 • 11:31 Partilhar este artigo Facebook

A pandemia que estamos a viver veio obrigar a que todos se reinventassem de forma a superar os obstáculos que se cruzavam pelo caminho. As empresas não foram exceção.

Todos os setores e regiões foram afetados e também eles procuram encontrar formas de responder aos desafios impostos pela pandemia, mas que respostas são essas?

Com a iniciativa "Portugal que faz", o NOVO BANCO e o Global Media Group, em total ligação com as associações empresariais regionais, vão percorrer o país, num ciclo de 6 conferências, para debater os desafios que as empresas dos diversos setores e regiões enfrentam na atual crise.

Durante este ano, as primeiras cidades a receber a iniciativa são Aveiro, Leiria, Braga, Porto e Faro, sendo que Aveiro é o primeiro palco do "Portugal que faz" e vai mostrar a resiliência da região e como esta se encontra a recuperar economicamente.

Num momento em que é importante perceber as necessidades de cada região e dinamizar o tecido empresarial de norte a sul do país, vai conseguir assistir online e em direto, nos sites do Diário de Notícias, Dinheiro Vivo, Jornal de Notícias e TSF ao Roadshow que abre portas às principais Associações Empresariais do nosso país.

Junte-se a nós no dia 9 de novembro na AIDA CCI - Câmara de Comércio e Indústria do distrito de Aveiro - para assistir ao primeiro debate da iniciativa "Portugal que faz".