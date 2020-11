A resposta de Braga aos desafios de uma Pandemia

24 Novembro, 2020 • 15:21 Partilhar este artigo Facebook

Estamos a viver um ano atípico. Vidas foram postas em pausa e os negócios viram-se obrigados a superar e suportar obstáculos nunca antes vividos. O volume de vendas sofreu uma grande quebra e hoje, todo o tecido empresarial do país tem de encontrar soluções de resposta positivas e resilientes aos desafios que uma pandemia como esta trouxe consigo. É precisamente com o objetivo de conhecer estas respostas que surge a iniciativa "Portugal que faz".

Em parceria com o Novo Banco e o Global Media Group, a iniciativa "Portugal que faz" pretende dar voz a Associações Empresariais, para conseguir perceber de que forma o setor empresarial está a responder aos desafios impostos pela pandemia e respetiva crise mundial. Através de um conjunto de conferências - que se vão realizar em várias Associações Empresariais do país -, a iniciativa vai contar com a presença das Associações Empresariais representativas do tecido empresarial português, que se propõem a discutir quais os caminhos a seguir e de que forma as empresas podem ultrapassar esta fase, rumo a um futuro de sucesso.

De entre as cidades que vão receber as conferências "Portugal que faz" está Leiria, Porto, Faro e Aveiro, sendo Braga o local escolhido para se realizar a quarta conferência já no dia 27 de novembro. Pode acompanhar este evento da iniciativa online, nos sites do Dinheiro Vivo, Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF.

Abaixo pode consultar o programa da quarta conferência do "Portugal que faz" que não vai querer perder no dia 27 de novembro a partir da ACB - Associação Comercial de Braga

Não perca também a próxima conferência deste roadshow, que vai ter lugar em Faro, no próximo dia 10 de dezembro.