A resposta de superação dos empresários de Leiria

O ano de 2020 vai ficar para a história devido à pandemia atual que estamos a viver e à capacidade de superação das pessoas e das empresas que veem os seus negócios a ser afetados e o volume das vendas a sofrer uma quebra. O tecido empresarial de todo o país teve de superar alguns obstáculos e encontraram forma de responder positivamente aos desafios que lhes foram impostos e que ainda hoje se mantém presentes.

"Portugal que faz" é uma iniciativa em parceria com o Novo Banco e o Global Media Group que dá voz aos empresários nacionais para entender quais são os maiores desafios e respostas de superação para os tempos de pandemia e crise mundial que vivemos. Num conjunto de conferências que se vão realizar em diversas Associações Empresariais do país, vai contar com empresários e responsáveis políticos para lhe mostrar os caminhos para o futuro e ajudar as empresas a ultrapassar um problema que ainda se mantém muito atual nos vários setores.

Feitas de resiliência portuguesa, de entre as cidades que vão receber as conferências "Portugal que faz" está Braga, Porto, Faro e Aveiro, sendo Leiria o local escolhido para se realizar a segunda conferência já no dia 12 de novembro. Pode acompanhar este evento da iniciativa online, nos sites do Dinheiro Vivo, Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF.

Abaixo pode consultar o programa da segunda conferência do "Portugal que faz" que não vai querer perder no dia 12 de novembro a partir do NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria.