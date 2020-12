Algarve pode ser a primeira região a recuperar, mas nada será como antes

Loulé, 10/12/2020 - Conferência - Portugal Que Faz, no NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve, em Loulé. Joana Petiz; António Ramalho; Elidérico Viegas; Daniel Alexandre do Adro; Isaurindo Chorondo; Luís Coelho. © André Vidigal / Global Imagens

Com o Reino Unido como principal cliente, país que foi o primeiro a iniciar a vacinação massiva dos cidadãos, há quem acredite que o Algarve poderá vir a ter um verão promissor, mas António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, admite que ainda há muitas incertezas: "Os problemas no Algarve podem ser substancialmente diferentes face ao resto do país, porque a economia está mais assente na importação e exportação de serviços do que na de bens. Existem questões ao nível da mobilidade sequencial e mudanças de comportamento que poderão afetar a economia", salienta o banqueiro, que foi keynote speaker em Loulé, em mais uma conferência "Portugal que Faz". Moderado por Joana Petiz, diretora do Dinheiro Vivo, o painel de convidados incluiu ainda Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA,) Daniel do Adro, presidente da Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA), Isaurindo Chorondo, vice-presidente do NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve e Luís Coelho, presidente da Delegação do Algarve da Ordem dos Economistas.

Depois da crise de 2008, o Algarve enfrenta hoje uma das maiores "marés negras" de sempre, se não na saúde (os números da covid-19 não são dos piores a nível nacional), pelo menos na economia. A vaga da pandemia não poupou esta região dependente do turismo: 80% dos hotéis estão inativos, face aos habituais 50% em época baixa. O IEFP regista agora mais 134% de desemprego face a outubro de 2019. São números que impressionam e que a banca utiliza para traçar o seu caminho. Daí que Carlos Andrade, economista-chefe do Novo Banco, se junte ao painel por via digital para traçar o cenário macroeconómico. Primeiro, com um flashback do Algarve antes da pandemia, quando a região estava a a crescer: "O Algarve contribuiu com nove mil milhões de euros para o Produto Interno Bruto (PIB )em 2019 e teve até um crescimento médio superior à média nacional. O mesmo se passa ao nível do valor acrescentado, que também subiu, isto apesar de uma demografia adversa, com baixa densidade populacional", refere. O economista recorda que além de Lisboa, o Algarve foi a única região com um PIB per capita superior à média nacional.

Subitamente, o retrato começa a ficar mais negro: 60% do volume de negócios na região advém de setores como o alojamento, a restauração e o comércio. A pandemia congelou a procura, e a oferta nos serviços caiu 60% face ao período homólogo. "O regresso à normalidade não será o que tínhamos antes", avisa o economista. "Historicamente, as pandemias são portais para um mundo diferente que vai requerer um esforço de adaptação", antecipa Carlos Andrade.

No entanto, para quem está no terreno, lidar com o futuro próximo também é essencial: "Não estamos a falar só de sobreviver. É de conseguirmos competir depois com empresas que estão em países que apoiam parte dos seus custos fixos", alerta Daniel do Adro da AIHSA.

Luís Coelho, economista e professor da Universidade do Algarve, confirma que o cenário não deve ser levado de ânimo leve. Em termos diretos, metade da riqueza do Algarve depende do turismo. 40% do emprego também. "A região deve ser tratada de forma diferente, temos necessidades que não são iguais a Lisboa, Porto ou Coimbra: precariedade elevada no emprego, gaps salariais, dificuldade em fixar quadros mais elevados. Se não houver o cuidado de preservar a capacidade produtiva neste intervalo, se não cuidarmos das pessoas, perde-se capital humano, há desmoralização e provavelmente alguma insegurança, sendo que a segurança é precisamente um dos principais valores do Algarve".

Recuperação como a curva da Nike



Numa conferência dominada por players do turismo, o foco foi para além da existência da crise. Centrou-se na antevisão da retoma e na identificação dos obstáculos para encontrar as soluções, cientes de que a recuperação será gradual e não imediata. Ainda que o Algarve possa vir a ser a primeira região a encetar a retoma - segundo Viegas e Ramalho - a consolidação demorará pelo menos três a quatro anos até se atingirem os níveis de 2019. "A curva de recuperação não será em forma de "V" mas sim como o símbolo da Nike (curva Swoosh) e vai depender da capacidade de recuperar a estrutura turística", refere o CEO do Novo Banco.

Buscando soluções, Elidérico Viegas sugere transformar dívida em capital social. Mas António Ramalho discorda, lembrando exemplos do passado em que isso não correu bem: "O nosso modelo regulador tem aspetos positivos e outros menos, mas não permite que a banca participe no capital social. Deixa aos empresários a capacidade de gerir as empresas, e à banca a de gerir os bancos".

"Dívida com o aval do Estado", preconiza Elidérico Viegas. "O governo tem-se escudado excessivamente na banca sem dar contrapartidas", aponta. António Ramalho anui, mas defende: "a banca acredita que os ativos serão suficientes". Isto apesar de o setor do turismo ter endividamento a longo prazo e de a banca estar habituada a prazos mais curtos. Sinal positivo é que, apesar da crise, o crédito malparado se situa por enquanto nos 3,6% no Algarve, abaixo dos 4% a nível nacional.

Com 17 agências e um volume de negócios de dois mil milhões de euros na região (entre ativos e passivos), para o Novo Banco a palavra "crise" nem sequer é novidade. No Algarve, passou de 32 para 17 balcões e hoje conta com apenas 107 colaboradores. O core dos clientes está no segmento empresarial - o Novo Banco é o segundo maior no crédito às empresas, a nível nacional -85% das quais nos serviços e 15% no setor primário. Ao todo, são 73 mil clientes, sendo que um em cada quatro são estrangeiros, residentes ou não. Também aqui esta é uma realidade diferente de outras partes do país.

O "Portugal que Faz" engloba uma série de conferências promovidas pelo Novo Banco em várias regiões do país, tendo passado por Braga, Porto, Aveiro, Leiria e Loulé.