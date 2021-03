As soluções para um futuro resiliente das empresas portuguesas a norte do país

11 Março, 2021 • 11:38 Partilhar este artigo Facebook

Há um ano que Portugal e o Mundo têm atravessado momentos conturbados. As empresas viram a necessidade de se reinventarem, as pessoas viram as suas vidas a mudar, e a necessidade de superar mais um desafio - neste caso, o desafio de sair por cima depois de uma pandemia - era e é cada vez mais alta e necessária.

A iniciativa "Portugal que faz" tem sido um ponto de viragem para dar voz às Associações Empresarias e para expor a partilha e criação de um esforço coletivo das empresas para sair por cima desta crise pandémica.

Com 9 conferências realizadas em 9 regiões diferentes do nosso país, "Portugal que faz", uma parceria entre o Novo Banco e o Global Media Group, já ouviu e deu voz a 34 Associações Empresarias, onde foram partilhadas experiências, atos de resiliência e as respostas específicas encontradas pelo tecido empresarial para recuperar e reforçar economicamente as suas regiões.

Leiria, Braga, Ave, Tâmega e Sousa, Aveiro, Loulé, Santarém, Coimbra, Covilhã e Évora foram as nove cidades que receberam até ao momento as conferências "Portugal que faz". Trás-os-Montes, Alto Tâmega e Douro são o próximo destino, onde mais uma vez os empresários e responsáveis políticos da região vão traçar o caminho e definir as soluções para que no futuro a resiliência portuguesa esteja ainda mais reforçada.

Consulte abaixo o programa da próxima conferência "Portugal que faz", que se vai realizar no dia 18 de março, pelas 11h, no Régia-Douro Park - Parque de Ciência e Tecnologia. A conferência vai ser transmitida nos sites do Diário de Notícias, Dinheiro Vivo, Jornal de Notícias e TSF.