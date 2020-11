Assista à conferência Portugal que Faz, em Braga

Dinheiro Vivo 27 Novembro, 2020 • 10:50 Partilhar este artigo Facebook

Braga acolhe a conferência Portugal que Faz, promovida pelo Novo Banco em associação com a ACB - Associação Comercial de Braga. Além das presenças habituais do presidente executivo e economista chefe da instituição financeira, António Ramalho e Carlos Andrade, respetivamente, a iniciativa conta ainda com a participação de Domingos Macedo Barbosa, presidente da ACB, Mário Jorge Machado, presidente da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, César Araújo, presidente da ANIVEC/APIV - Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção e João Maia, diretor-geral da APICCAPS - Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos.