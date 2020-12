Assista em direto à conferência Portugal que Faz, em Loulé

Dinheiro Vivo 10 Dezembro, 2020 • 10:50 Partilhar este artigo Facebook

Loulé acolhe esta quinta-feira, 10 de dezembro, entre as 11h00 e as 12h30, a conferência Portugal que Faz, promovida pelo Novo Banco em associação com a NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve. Além das presenças habituais do presidente executivo e economista chefe da instituição financeira, António Ramalho e Carlos Andrade, respetivamente, a iniciativa conta ainda com a participação de Elidérico Viegas, presidente da AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Daniel José do Adro, presidente da AHISA - Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve, Isaurindo Chorondo, Vice-Presidente do NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve e Luis Coelho, Professor Universidade do Algarve.

Programa:

11h - Abertura

Joana Petiz, Diretora do Dinheiro Vivo

11h05 - Keynote speaker e contexto macroeconómico

António Ramalho, CEO do Novo Banco

Carlos Andrade, chief economist do Novo Banco

11h30 - Painel de debate

Moderação: Joana Petiz, Diretora do Dinheiro Vivo

. António Ramalho, CEO do Novo Banco

. Elidérico Viegas, presidente da AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve

. Daniel José do Adro, presidente da AHISA - Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve

. Isaurindo Chorondo, vice-presidente do NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve

. Luis Coelho, professor Universidade do Algarve

12H30 - Encerramento