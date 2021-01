Coimbra tem de voltar a ser um polo de atração de investimento

Conferência Portugal Que Faz no Parque para a Inovação em Ciência, Tecnologia e Saúde. Pedro Ivo Carvalho, António Ramalho, Rogério Hilário e Filipe Gomes. © Maria João Gala /Global Imagens

"A região tem de voltar a ser um polo atrativo, como já foi há algum tempo. Há setores com potencial que deveriam ser repensados e recentrados, como o da saúde, que tem um peso de 10%", afirma Rogério Hilário, vice-presidente da CEC/CCIC - Conselho Empresarial do Centro/Câmara Comércio Indústria do Centro durante o debate Portugal que Faz, que aconteceu na passada quinta-feira no Iparque de Coimbra. Este evento faz parte de um ciclo de conferências promovido pelo Novo Banco para dar voz às associações representativas dos diversos setores e entender assimetrias de cada região.

Além de Rogério Hilário estiveram presentes nesta sessão António Ramalho, CEO do Novo Banco, Carlos Andrade, economista chefe desta instituição, Paulo Santos, diretor de Incubação & Aceleração do IPN - Instituto Pedro Nunes, Filipe Gomes, vice-presidente da AEC - Associação Empresarial de Cantanhede e Nuno Lopes, presidente do ACIFF - Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz. A abertura do debate, moderado por Pedro Ivo Carvalho, diretor-adjunto do Jornal de Notícias, ficou a cargo do anfitrião, Victor Baptista, presidente do Iparque.

Na sua intervenção, o responsável da CEC, conselho que reúne 36 associações e representa cerca de 48 mil empresas, refere ainda que a crise está instalada em alguns setores - outros estão a reagir melhor - e é preciso olhar com atenção para todas as áreas e recentrar as prioridades desta zona. "Turismo e serviços são os que mais nos preocupam. O turismo estava a crescer acima da média nacional e existe capacidade instalada que não podemos deixar desaparecer", refere. Por outro lado, há setores que não tiveram a devida atenção nos últimos anos, como o da saúde, que tem potencial para ser um polo de atração para a região. "A pandemia mostrou-nos que não estávamos a fazer os investimentos certos, que desinvestimos em áreas-chave, que isto poderá repetir-se e, por isso, temos de estar preparados", acrescenta.

Outra questão que este responsável levanta é o facto das exportações - a região é a terceira maior exportadora - estarem na mão de poucas empresas. As empresas mais pequenas trabalham muito com o mercado interno, que hoje quase não existe, criando assim um problema profundo e complexo.

O retrato feito por Carlos Andrade mostra que a área de Coimbra tem uma diversificação de atividades considerada positiva, representa 4% do PIB nacional, tem uma balança comercial de bens positiva, e que as áreas com maior peso no volume de negócios são a indústria transformadora, com 34%, e o comércio e reparação de veículos, com 38%, ambos com peso acima da média nacional. O setor do papel e celulose e o setor alimentar têm registado um comportamento positivo, o que favorece a retoma da economia local.

Região com mais diplomados per capita

Entre os vários desafios que a região enfrenta, um deles é o da demografia adversa, problema que assola, aliás, todo o país, como refere Carlos Andrade. António Ramalho reforça esta ideia dizendo que, contudo, "estamos numa das regiões com maior número de diplomados per capita, o que representa um grande potencial de capital humano para o desenvolvimento da economia local".

Quanto a este tema, Paulo Santos, diretor da área de incubação e aceleração do IPN refere que o salto tecnológico foi um dos aspetos positivos desta crise, mas trouxe grandes desafios na gestão de Recursos Humanos, uma vez que o fator de proximidade da residência já não é uma vantagem competitiva. "Empresas de tecnologia estão a ter dificuldades em segurar os seus recursos humanos, pois é cada vez mais fácil trabalhar à distância", diz. Acrescenta que "as engenharias portuguesas são muito conceituadas e têm muita procura, e se queremos empresas nacionais fortes não podemos limitarmo-nos a exportar talentos. Temos de conseguir atrair empresas, e por isso exige-se um sistema educacional mais robusto, com capacidade para formar mais profissionais nestas áreas", afirma.

Quando questionado sobre as necessidades prementes das empresas da região, Filipe Gomes, que representa os empresários de Cantanhede, refere que, uma vez que "não temos uma torneira em cima da cabeça de cada empresa onde pudesse começar a cair o dinheiro, seria absolutamente decisivo constituir mecanismos de articulação entre Estado e banca para que o capital chegue às empresas com dificuldades, identificando quem está efetivamente com problemas".

Como representante dos negócios na Figueira da Foz, Nuno Lopes, fez também o seu apelo, no sentido de se salvarem as empresas que não estão a conseguir sobreviver. "A falta de liquidez afeta principalmente as empresas mais pequenas, negócios familiares. As principais queixas que ouvimos é que a banca empresta dinheiro às empresas mais saudáveis, e os que estão em maiores dificuldades não conseguem aguentar-se sem financiamento", refere.

Questionado sobre esta situação, António Ramalho afirma que esta é de facto uma realidade que existe e muitas empresas pequenas tem dificuldades no acesso ao crédito por terem situações de risco por resolver, por exemplo, de crédito mal parado ou questões com o fisco, mas que isso são critérios que a banca tem de cumprir a nível europeu. "Esta é uma colaboração muito difícil porque tem de ser feita ao nível europeu, são critérios baseados no BCE, e é por isso que temos de encontrar aqui um equilíbrio", explica.

A questão das moratórias dos créditos voltou a ser tema, já que todos os participantes entendem que a saída deste sistema deve ser planeada, feita com equilíbrio e a pensar nas diversas atividades. Rogério Hilário afirma que "há uma grande deterioração do balanço das empresas e há necessidade de encontrar instrumentos capazes de atenuar este efeito. O governo tem de prevenir, agir e não reagir para reativar a economia. Mas terá também de haver alterações dos modelos de negócio para que alguns setores e empresas sejam viáveis, até porque as formas de consumir serão forçosamente diferentes".