Confederação de empresários quer impulsionar exportações

Debate contou com António Ramalho (Novo Banco), Paulo Moreira (ACISMC), Hélder Teixeira (NERBA), Vítor Pimentel (ACISAT), José Magalhães Correia (NERVIR) e foi moderado por Paulo Ferreira, do JN.

Pode ser um cliché, mas a expressão "a união faz a força" é a palavra de ordem para lutar contra os desafios que a pandemia agravou na região de Trás-os-Montes, Douro e Alto Tâmega. É esta a arma que os representantes dos empresários das três regiões, reunidos na 10ª conferência Portugal que Faz, que se realizou na passada quinta-feira no parque tecnológico Regia-Douro Park, em Vila Real, entendem ser a solução para resolver a crise que teima em se instalar. "É inevitável haver cooperação entre empresas. Os portugueses têm alguma dificuldade neste aspeto mas têm de ser feitos esforços nesse sentido", afirmou, durante a sessão, José Magalhães Correia, presidente do NERVIR - Associação Empresarial de Vila Real.

Este evento faz parte de um ciclo de conferências promovido pelo Novo Banco que, em parceria com a Global Media Group, tem percorrido todas as regiões do país para ouvir os empresários e conhecer de perto as suas necessidades durante e após a crise sanitária provocada pela covid-19. Neste debate, moderado pelo jornalista do JN, Paulo Ferreira, participaram, além de José Magalhães Correia, António Ramalho, Carlos Andrade, economista-chefe do Novo Banco (este último por videoconferência), Vítor Pimentel, presidente do ACISAT - Associação Empresarial do Alto do Tâmega, Hélder Teixeira, presidente da NERBA - Associação Empresarial do Distrito de Bragança, e Paulo Moreira, presidente ACISMC - Associação Comercial, Industrial e Serviços de Macedo de Cavaleiros. A sessão foi aberta pelo anfitrião, Nuno Augusto, presidente do parque tecnológico, que referiu que "temos cada vez menos população, mas continuamos a trabalhar para inverter este processo de inverno demográfico". O decréscimo populacional é um dos grandes desafios da região que necessita uma solução duradoura. António Ramalho, orador principal do evento, reforçou esta ideia afirmando que esta área, que representa 2,6% do PIB nacional e 3,7% da população portuguesa, perdeu cerca de 8% das suas pessoas nos últimos dez anos. E, como diz António Ramalho, como sem pessoas não há riqueza, atrair e reter população é fundamental para sair da crise.

Para Nuno Augusto, o Regia-Douro Park está a contribuir para criar condições de atração de investimento e de pessoas ao interior norte. Este espaço de dez hectares representa um investimento de 13 milhões de euros e, no final do ano passado, tinha instaladas 75 empresas, com 500 postos de trabalho, metade dos quais com licenciatura ou mais, e representa um volume de negócios conjunto de 50 milhões de euros. Além disso, há outros projetos em curso em Vila Real destinados à instalação de novos negócios: o alargamento da Zona Industrial de Constantim para os sete hectares, um investimento de 1,6 milhões de euros, e a construção de uma nova zona industrial, com 50 hectares, que representa um investimento de 13 milhões de euros. "O objetivo destes projetos é combater a falta de zonas urbanizáveis para indústria, porque temos bastante procura de empresas para se alojarem nesta zona. Temos tido até agora uma limitação de terrenos disponíveis, que tem a ver com o declive natural, e estamos, por isso, a fazer um esforço para combater esta falha", diz este responsável que também é vereador da Câmara Municipal de Vila Real.

Confederação e ACE

Questionado sobre a necessidade de haver mais cooperação entre empresários e menos competição, José Magalhães Correia refere que a cooperação é inevitável, mesmo que pareça difícil. "Temos feito um esforço para passar esta mensagem. O ano passado, três das associações aqui presentes - NERBA, NERVIR e ACISAT - iniciaram um processo para encontrar objetivos e estratégias comuns e constituímos, ainda que informalmente, uma confederação, que acabou por ficar um pouco parada com a pandemia", refere. Diz ainda que esta confederação pretende aglutinar todas as outras para que haja uma visão estratégica comum para a região. "Este é o caminho que temos de fazer para dar o exemplo aos empresários. Sem isto não há economia de escala", afirma. Vítor Pimentel acrescenta que cada zona tem pontos comuns fortes e que os empresários têm de juntar forças nesses pontos fortes. "Pandemia deixou tudo em aberto, porque estamos a navegar à vista. Os empresários têm vontade de fazer mas têm de perceber primeiro qual o caminho a seguir, qual é a reação de todos os agentes económicos envolvidos", afirma.

Hélder Teixeira acrescenta que a recém-criada confederação, a CARIN - Confederação Associativa da Região Interior Norte, tem já um projeto conjunto para o turismo, o Mais Turismo, e apresentou recentemente uma candidatura para apoiar empresas nesta área. "Pretendemos discutir os assuntos, ganhar dimensão e poder assim concorrer com o litoral. Deveria haver programas específicos para o interior, numa espécie de discriminação positiva", afirma. O lema atual da NERBA é Inovar e Exportar, pois segundo o seu presidente a região está a importar fatores de produção para vender no mercado doméstico, mas para criar riqueza há que exportar. Para isso, acredita que é preciso distribuir melhor a cadeia de valor.

Já Paulo Moreira assume que a associação de Macedo de Cavaleiros não faz ainda parte desta confederação, mas que, durante a primeira fase da pandemia, criou também um grupo com outras associações para dinamizar o consumo local. "Estamos sempre abertos a integrar outras associações nos nossos projetos", explica. Refere que um dos principais problemas é que as associações não têm as verbas necessárias para avançar com as suas ideias. Vítor Pimentel entende que um dos maiores problemas regionais é a falta de escala e que só com investimento público se consegue atrair e reter pessoas, fundamentais para criar dimensão. Paulo Moreira afirma, a propósito, que se a região não se tornar atrativa "dentro de pouco tempo não teremos mão de obra para trabalhar".

Um dos pontos fortes desta zona são os produtos endógenos da região transmontana, bem conhecidos do mercado doméstico, como o fumeiro, o queijo, a castanha, o azeite, o cabrito. Hélder Teixeira afirma que mais do que a certificação dos produtos, de denominação DOP, exige-se igualmente uma certificação das empresas para facilitar as vendas para mercados externos. "Queremos credibilizar as empresas porque os produtos já estão credibilizados", afirma. Ainda na linha da união entre agentes económicos, este responsável defendeu que também seria fundamental criar agrupamentos complementares de empresas (ACE) para que juntos, os pequenos negócios consigam enfrentar os desafios das exportações, sobretudo ao nível da logística. "As empresas têm de se juntar para fazer face às exportações. A logística é outro problema que sentimos pela nossa dimensão. Precisamos de uma logística mais adaptada aos pequenos negócios a custos que não sejam proibitivos", explica.

Agricultura acima da média

Carlos Andrade, economista-chefe do Novo Banco, referiu, na sua apresentação sobre a região, que apesar de registar um peso no PIB per capita inferior à média nacional, tem uma característica muito própria: o peso do setor agrícola e do setor industrial ficam acima da média do país. A atividade agrícola regista cerca de 6% do VAB, contra os 2% de média nacional, e o setor industrial regista 26% do VAB contra uma média geral de 22%. Isto é visível nas exportações da região do Douro, por exemplo, em que as exportações da indústria alimentar e bebidas é de 43%, e se juntarmos produtos animal e vegetal são quase mais 20%.

"Este é um setor que registou um desempenho mais favorável durante a pandemia, quando comparado com o setor dos serviços", afirma Carlos Andrade. O turismo é também uma área com potencial de exportação, pois além de ter capacidade instalada, ainda está muito virado para o mercado doméstico: cerca de 67% das dormidas são de origem nacional.