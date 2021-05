© vegefox.com - stock.adobe.com

A 13ª edição do Portugal que Faz realiza-se esta quinta-feira, dia 6 de maio, no auditório da Associação Empresarial da Região de Viseu e conta, na abertura, com a presença habitual do presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, que será o orador principal, e de Carlos Andrade, chief economist do banco, que fará o retrato económico da região de Viseu.

Segue-se o debate, que conta com a presença de João Cotta, presidente da Associação Empresarial da Região de Viseu (AIRV), Gualter Mirandez, da Associação Comercial do Distrito de Viseu (ACDV), Gil Ferraz, presidente da Associação Empresarial de Lafões (AEL) e de Arlindo Cunha, presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR Dão).