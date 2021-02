É essencial união  para atrair e fixar população no interior centro do país

Pedro Tavares, presidente do NERGA; Henrique Gigante, presidente da AECBP; José Gameiro, presidente da AEBB; António Ramalho, CEO do Novo Banco e Rafael Barbosa, diretor-adjunto do JN Portugal, moderador da conferência Portugal Que Faz, promovida pelo Novo Banco. © Igor Martins / Global Imagens

"A região tem perdido talento, os jovens deslocam-se para o litoral para estudar e não voltam. Também não conseguimos fixar os que vêm para cá estudar. Não estamos unidos para resolver este problema", afirma Pedro Tavares, presidente da Nerga - Núcleo Empresarial da Região da Guarda. A revelação foi feita durante a sessão Portugal que Faz, a oitava conferência de um ciclo promovido pelo Novo Banco, destinado ao dar voz aos empresários das diferentes regiões e conhecer de perto os seus problemas e necessidades.

Este debate, que decorreu no Parkurbis, na Covilhã, na passada quinta-feira contou com a intervenção do presidente deste parque tecnológico e do presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, que discursaram na sessão de abertura. António Ramalho, CEO do Novo Banco, foi o orador principal e contou com a análise regional do economista-chefe do Novo Banco, Carlos Andrade, este último em videoconferência. No painel do debate, moderado por Rafael Barbosa, diretor-adjunto do JN, participaram presencialmente José Gameiro, Henrique Gigante, presidente da AECBP - Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor, Pedro Tavares, presidente do NERGA - Núcleo Empresarial da Região da Guarda, e ainda, Carlos São Martinho, presidente da ACIF - Associação Comercial do Concelho do Fundão, numa intervenção previamente gravada.

Ainda que todos os representantes associativos tenham posto o dedo nas maiores feridas da região, procurando assim discutir possíveis soluções, Pedro Tavares foi aquele que mostrou mais desagrado pelo facto de as várias entidades, organismos e empresas locais não terem conseguido unir-se em prol da resolução de um problema que se agrava desde o início do século XXI, a perda de população. "O concelho da Guarda perde cerca de 300 jovens por mês, e isto, numa população total de menos de 40 mil pessoas, é deveras preocupante. É um problema grave, todos falhámos. O que nos faz falta é parar e pensar, em conjunto, no que podemos ainda fazer". Todos os intervenientes se mostraram preocupados com a questão demográfica adversa e como esta situação poderá prejudicar a rápida recuperação económica da região da Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela.

O presidente da Câmara da Covilhã, que fez o discurso de abertura do evento, afirmou que acredita que "depois da pandemia, a Covilhã será um destino de eleição: "para quem aqui quiser viver, investir ou quiser visitar", diz. Além de todas as infraestruturas para atrair as famílias, este é um concelho que pode tirar ainda mais proveito do turismo, uma vez que "a Covilhã é a principal porta de entrada da Serra da Estrela, que tem a única estância de desportos de inverno do país, e é detentora de oferta hoteleira qualificada". Além disso, dispõe ainda de atrativos como o Geoparque, da rede Unesco, as aldeias de xisto e as aldeias históricas. Jorge Patrão, da Parkurbis entende que este parque tecnológico é também um polo de atração empresarial, onde já estão 45 empresas, com 300 técnico e engenheiros, e vai receber brevemente mais 500 postos de trabalho com a chegada de duas novas empresas, uma suíça e outra francesa.

Carlos Andrade, economista-chefe do Novo Banco fez também referência, na sua análise do território, que o turismo poderá ser uma vantagem a explorar na fase da recuperação pós-pandémica (ver texto ao lado). António Ramalho refere que a região tem ainda "um turismo tipicamente nacional, mas tem oportunidade para internacionalizar esta proposta de turismo de boutique, de seleção, que é o segmento que vai recuperar mais rapidamente".

Carlos Andrade entende que a região tem ainda um desafio importante ao nível da interioridade e, sobretudo, porque é uma das regiões que mais perde população e é mais envelhecida do que a média do país. António Ramalho diz mesmo que economia do interior tem de ter a logística do retalho e pensar como pode ter as pessoas satisfeitas. "A estas regiões já não basta apenas reter talentos, têm de conseguir importar talento", diz. E, para isso, é necessário atuar de uma forma concertada para inverter a tendência e considera que há que fazer o que chama de "litoralização do interior". "É inaceitável que um país com esta dimensão não tenha a sua frente de mar mais próxima do interior, não faz sentido que esteja a 200 quilómetros do mar, mas não "esteja no mar"", numa alusão às facilidades de acesso aos portos marítimos.

Risco para recuperação

"O interior é um desígnio, não uma fatalidade", defendeu José Gameiro, ao iniciar o debate proposto entre os quatro representantes dos empresários. Para este responsável, é necessário que a região se reinvente todos os dias, "esta área tem a sua importância e se calhar temos de olhar para ela como um litoral ibérico e não como o interior", explica. Entende que há a necessidade urgente de voltar a ocupar o território com pessoas que trabalham em instituições onde seja possível realizar funções em teletrabalho.

Já Henrique Gigante, da presidente da AECBP, afirma que o território tem capacidade para receber as pessoas que faltam, mas "temos de ter injeção de capital humano. Como se faz isto? Deslocando para aqui instituições, como ministérios, que venham para cá e tragam a massa humana que precisamos". Pedro Tavares entende que o teletrabalho não vai trazer mais gente ao território, pelo contrário. Diz que, com o conceito de teletrabalho as grandes cidades ficam mais atrativas, pois a qualidade de vida aumenta.

Carlos São Martinho, da ACIF, referiu que o comércio no Fundão está em colapso quase total, bem com a indústria têxtil que enfrenta o problema da acumulação de stocks. E pede uma solução urgente: "eu desafiava o governo a, simultaneamente ao lay-off simplificado, criar um pacote robusto de formação em contexto de trabalho para manter a atividade destas empresas, para que, quando retomarem a atividade, não tenham perdido a sua capacidade produtiva".