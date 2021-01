Empresários reclamam mais investimento na região

Santarém, 07/01/2021 - Ciclo de conferências "Portugal que Faz", promovida pelo NOVO BANCO em associação com a NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém. Nesta conferência, moderada por Joana Petiz, além de António Ramalho, CEO do NB, participaram Carlos Andrade, Chief Economist do NB; Domingos Chambel, Presidente da direcção da NERSANT; David Dias, Vice-presidente da Direção da ACES; Nuno Carvalho, Presidente da APIC; Miguel Goulão, Presidente da ASSIMAGRA. (Nuno Brites / Global Imagens) © Nuno Brites / Global Imagens

"Temos aqui duas sub-regiões em divergência negativa, a Médio Tejo e a Lezíria, mas o Estado não está a olhar com atenção para esta zona do País. Esta região não aparece no Plano de Recuperação e Resiliência do Professor António Costa e Silva. Além disso, o Plano Nacional de Investimento do Estado 2030 tem previsto investimento zero para a Lezíria. Alguém não está a fazer o seu trabalho de casa". Quem o afirma é Domingos Chambel, presidente da NERSANT numa das suas intervenções durante o debate Portugal que Faz, na passada quinta-feira, em Santarém. Esta foi a sexta edição da iniciativa promovida pelo Novo Banco, um roadshow nacional que consiste num ciclo de seis conferências regionais onde o banco e as associações mais representativas de cada região vão debater os desafios que as empresas enfrentam em tempos de pandemia.

Moderada por Joana Petiz, diretora da Dinheiro Vivo, esta sessão, que aconteceu nas instalações da NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém e foi transmitida online, contou com a participação de António Ramalho, CEO do Novo Banco, Carlos Andrade, Chief Economist do Novo Banco, Domingos Chambel, presidente da NERSANT, David Dias, vice-presidente da ACES - Associação Comercial, Empresarial e Serviços dos Concelhos de Santarém, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo e Chamusca, Nuno Carvalho, presidente da APIC - Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes, e Miguel Goulão, presidente da ASSIMAGRA - Associação Portuguesa de Mármores, Granitos e Ramos Afins.

A grande preocupação manifestada por todos os envolvidos foi a forma de como a região e as empresas locais irão enfrentar o processo de recuperação no pós crise sanitária. "Já começa a haver uma luz de certeza no túnel da crise. E esta luz de certeza passa pela capacidade de sabermos quais os passos que temos de tomar para que todos sejam adequados", refere António Ramalho na sua intervenção inicial. E alerta: as sequelas que encontramos na economia são diferentes de setor para setor, de região para região e por isso necessitamos desta discussão para customizar respostas e desenhar soluções adequadas. De acordo com as melhores perspetivas deveremos conseguir sair da crise sanitária no terceiro trimestre deste ano, e temos de analisar agora quais as soluções possíveis para o futuro próximo".

Bazuca financeira e Banco de Fomento

Na sua intervenção, Domingos Chambel fez questão de manifestar duas preocupações essenciais para a sustentabilidade da região: uma é ter mão de obra qualificada, que a possa tornar atrativa aos olhos de investidores, nomeadamente investimento estrangeiro. Para resolver esta questão apresentou já uma proposta ao Governo sobre as escolas profissionais no sentido de os privados terem mais intervenção nas decisões curriculares.

A outra questão fundamental é a do investimento público e a da aplicação dos fundos europeus, conhecidos por «bazuca financeira» após as declarações de António Costa que os anunciou desta forma. "Vamos começar a pedir audiências ao Governo para lhe fazer chegar esta nossa preocupação. Esta região perdeu protagonismo político nos últimos anos e as entidades ainda não se aperceberam de que precisam coesão e de criar um pacto regional para atrair investimento" E, em relação à bazuca financeira, acrescenta: "espero que não vá acontecer aquilo que já se fala, de que os 750 milhões de euros destinados para as exportadoras e empresas do turismo e restauração sejam geridos pela banca comercial. Espero que não se cometa aqui o erro do século: a banca comercial é um parceiro importante mas não está vocacionada para decidir as prioridades de cada região. O Banco de Fomento deve ter um papel importante na decisão deste investimento", diz. António Ramalho admite que é uma grande defensor do Banco de Fomento desde o primeiro momento e que, "para não haver falhas de mercado, deve haver uma instituição que tenha capacidade de decidir. E em quase toda a Europa se desenvolveram instituições com estas características que depois utilizaram a banca comercial para instrumentalização do seu próprio modelo".

Também os outros participantes revelam as mesmas preocupações de Domingos Chambel. David Dias, da ACES, que refere a propósito que a excessiva burocracia prejudicas as taxas de execução, e que espera que a banca possa aqui ajudar a agilizar para que esse dinheiro seja injetado na economia. "A taxa de execução dos projetos do Portugal 2020 foi de apenas 34%. Se conseguíssemos agora 10% acima era muito bom", refere. Diz ainda que as moratórias foram um balão de ar insuficiente, e que as empresas de comércio e serviços estão agora a acabar as suas reservas, com a liquidez esgotada.

Já Miguel Goulão, presidente da ASSIMAGRA, refere que "o fim das moratórias é algo que nos preocupa, mas não só. Estamos a falar de um Portugal que tem excesso de dívida, que não está a cumprir o pacto orçamental, temos uma economia com moratórias, mas tudo isto terá de ser cumprido. É preciso ter cuidado se tudo isto for feito ao mesmo tempo, vamos ter um grave problema", explica. Diz ainda que não nos podemos esquecer que a crise mais recente teve a ver com excesso de endividamento e que estamos a construir uma solução à base de mais endividamento. "O investimento público faz falta mas tem de ser estratégico e não apenas para a despesa corrente. A economia só tem 36% desse programa, os privados só vão ter 14% do total do bolo", explica.

Nuno Carvalho, presidente da APIC, afirma que as empresas do setor do curtume se estão a transformar no que diz respeito às questões ambientais, procurando novas soluções. "Não temos mais dificuldades no acesso ao crédito pelo facto de estarmos numa indústria considerada mais poluente", afirma, mas manifesta igualmente preocupação pelo excesso de burocracia no acesso aos fundos, e que as empresas de curtumes necessitam de mais apoios à sua internacionalização.

Para Domingos Chambel é impensável as moratórias acabarem antes da crise ser resolvida, o que poderá acontecer só daqui a dois, três anos ou até quatro anos. António Ramalho remata dizendo que, além do problema das moratórias do crédito "temos uma segunda moratória que não está expressa, mas que é particularmente relevante na recuperação: a moratória do investimento. Quase todos nós adiamos investimentos". E a retoma dos investimentos é essencial para a recuperação.

Manter a capacidade produtiva é essencial

Carlos Andrade, Chief Economist do Novo Banco, fez, no início da sessão, uma análise da região do Tejo e Médio Tejo, começando por referir que esta representa 3,7% do PIB português e que registou um crescimento ligeiramente acima da média nacional nos últimos três anos. "Umas das principais características da região é ter um peso do VAB do setor primário claramente acima da média nacional, de cerca de 7%", afirma.

Esta é uma economia que tem uma diversidade setorial muito interessante, sendo um ativo positivo da região. "Temos um crescimento elevado do comércio, de cerca de 40%, e também da agricultura e da indústria transformadora, com predomínio da agroalimentar", explica. A região enfrenta o desafio de contrariar uma demografia adversa, com uma queda da população que tem sido mais acentuada do que média do país", explica Carlos Andrade.