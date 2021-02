O centro do país, no centro de uma conferência sobre o futuro dos negócios portugueses

© Gabinete de Comunicação Relações Públicas

Em plena pandemia, e com quase um ano passado durante o qual toda a economia portuguesa tem enfrentado alguns dos seus maiores desafios, a iniciativa "Portugal que faz", tem sido um ponto de importante partilha e criação de sinergias. Tendo já realizado 7 conferências, às quais correspondem 7 regiões do nosso país, esta iniciativa reuniu 26 Associações Empresariais e partilhou com o país as suas perspetivas, específicas do tecido empresarial que todos os dias trabalha para fortalecer a nossa economia.

Vai-se assim cumprindo o objetivo fundamental da iniciativa "Portugal que faz", uma parceria entre o Novo Banco e o Global Media Group, que dá voz a Associações Empresariais, de forma a entender quais os maiores desafios que enfrentam durante a pandemia e crise mundial que vivemos, procurando encontrar respostas.

As cidades que receberam até agora as conferências "Portugal que faz" foram Leiria, Braga, Ave, Tâmega e Sousa, Aveiro, Loulé, Santarém e Coimbra. A próxima paragem será na cidade da Covilhã, onde será destacado o papel da região Interior Centro no aumento da competitividade empresarial portuguesa, as especificidades da indústria nesta região e a sua proximidade à fronteira com Espanha.

Abaixo pode consultar o programa da próxima conferência do "Portugal que faz", a não perder no dia 11 de fevereiro, pelas 11 horas. A partir do PARKURBIS - Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã, com transmissão nos sites do Dinheiro Vivo, Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF.