O futuro dos negócios portugueses em discussão no Alentejo

26 Fevereiro, 2021 • 08:42

Passou quase um ano desde que o mundo foi obrigado a parar. Muitos foram os negócios que viram as suas portas fechadas e, de uma forma geral, grande parte do tecido empresarial do país foi afetado pela pandemia. E é precisamente para discutir os desafios que as empresas enfrentam na atual conjuntura, que o Novo Banco e o Global Media Group se juntaram para lançar a iniciativa "Portugal que faz". Trata-se de um Road Show que já percorreu 8 regiões do país e contou com a participação de 30 Associações Empresariais. Entre as cidades já percorridas estão Leiria, Braga, Porto, Aveiro, Loulé, Santarém, Coimbra e Covilhã. A próxima paragem será em Évora, no dia 4 de março, pelas 11h. Pode acompanhar este evento nos sites do Dinheiro Vivo, Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF.

Consulte de seguida o programa desta conferência da iniciativa "Portugal que faz", no dia 4 de março, a partir do PACT - Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia.