Dinheiro Vivo 08 Abril, 2021 • 10:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, será o orador principal de mais uma edição do ciclo de conferências Portugal que Faz, que tem percorrido o país e que chega agora a Setúbal. O retrato económico da região será traçado pelo economista-chefe do banco, Carlos Andrade, seguindo-se o debate, moderado por Joana Petiz, diretora do Dinheiro Vivo, e em que participarão Nuno Maia, presidente da AISET - Associação da Indústria da Península de Setúbal, Isaú da Maia, presidente da ACISTDS - Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal, Jaime Quendera, gerente e enólogo da Cooperativa Agrícola Santo Isidro de Pegões e José Ferreira Machado, vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa.