Qual a resposta dos empresários aveirenses à pandemia?

06 Novembro, 2020 • 11:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O cenário económico de 2020 não tem precedentes. Com muitas indústrias a serem obrigadas a uma paragem forçada no segundo trimestre do ano, e com os efeitos da quebra de volumes de vendas a ser transversal a praticamente todos os setores, este ano marcado pela pandemia foi também o ano em que os empresários foram obrigados a reinventar as suas estratégias, sob pena de fechar portas.

A iniciativa "Portugal que faz", uma parceria entre o Novo Banco e o Global Media Group, parte em busca das respostas que os empresários nacionais encontraram para aquela que é uma crise mundial. Em estreita ligação com as associações empresariais regionais, aprofundando os laços com alguns dos clusters fundamentais da economia portuguesa, esta iniciativa composta por uma série de conferências pretende dinamizar o tecido empresarial de norte a sul do país.

Entre as cidades que receberão as conferências "Portugal que faz" encontram-se Leiria, Braga, Porto e Faro, sendo em Aveiro que se dará início a esta iniciativa, já no dia 9 de novembro. Poderá assistir a esta conferência online e em direto, nos sites do Diário de Notícias, Dinheiro Vivo, Jornal de Notícias e TSF.

Consulte em baixo o programa e não perca no dia 9 de novembro a primeira conferência "Portugal que faz", em direto a partir da Associação Industrial do Distrito de Aveiro.