Região de Setúbal quer atrair mais conhecimento e inovação

Painel de debate da conferência Portugal que Faz, em Setúbal: Jaime Quendera (gerente da Cooperativa Agrícola Santo Isidro de Pegões); Isaú da Maia (presidente da ACISTDS);Nuno Maia (presidente da AISET); Joana Petiz (diretora do DV); António Ramalho (CEO do Novo Banco)

Com um número de diplomados acima da média nacional e uma população mais jovem do que a maioria das regiões do país, o distrito de Setúbal tem condições para atrair e fixar cada vez mais talento e conhecimento na área da inovação. Aliado às boas condições do território, com a proximidade de praia, natureza e boas acessibilidades, esta zona, integrada na Área Metropolitana de Lisboa, poderá vir a fazer parte do ecossistema empresarial de referência na inovação e competir com outras regiões europeias. Isto é, pelo menos, aquilo em que acreditam os representantes dos empresários da região que estiveram presentes na conferência Portugal que Faz, promovida pelo Novo Banco em parceria com o Global Media Group, e que aconteceu esta semana em Setúbal.

A décima primeira sessão de um ciclo de conferências que percorre todo o país desde o ano passado, teve como objetivo ouvir os empresários locais, numa tentativa de encontrar respostas conjuntas para os problemas que enfrentam no pós-pandemia. António Ramalho, CEO do Novo Banco, procedeu à abertura do evento a que se seguiu a habitual análise económica da região realizada por Carlos Andrade, economista-chefe do banco. No painel do debate, moderado por Joana Petiz, diretora do Dinheiro Vivo, participaram ainda Nuno Maia, presidente da Associação Industrial da Península de Setúbal (AISET), Isaú da Maia, presidente da Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal (ACISTDS), Jaime Quendera, gerente e enólogo da Cooperativa Agrícola Santo Isidro de Pegões e José Ferreira Machado, vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa.

No arranque do debate, Nuno Maia afirma que a indústria da região enfrenta dois grandes desafios de investimento: a descarbonização e a digitalização. Acredita que a região, "tem um bem escasso em Portugal: tem capital humano, tem pessoas jovens que são mais digitais e que podemos aproveitar para fazer a necessária revolução industrial". Porém, alerta que para fazer face às novas exigências é necessário muito investimento. "Muitas empresas precisam de descarbonizar, e muitas outras precisam de digitalizar e isto requer grande capacidade de investimento. Precisamos de investir em equipamentos com grande incorporação tecnológica", afirma.

Esta associação propôs recentemente ao governo que os industriais investiriam 2,5 mil milhões de euros em cinco anos na Península de Setúbal se as empresas recebessem 1,2 mil milhões de euros de apoios do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Afirmando que ainda não houve qualquer resposta a este repto, Nuno Maia revela que a indústria do distrito investiu, em 2009, cerca de 490 milhões de euros em formação bruta de capital fixo (capex direto), mas que nos últimos dez anos este montante tem vindo a cair. Com o apoio do PRR seria relativamente exequível para as empresas investirem os 2,5 mil milhões de euros num período alargado de seis ou sete anos, explica. O responsável diz ainda que há cerca de 200 mil pessoas que se deslocam todo os dias para a margem norte do rio Tejo e que, com o investimento certo, "podemos desenvolver este ecossistema empresarial e torná-lo numa referência, retendo aqui as pessoas". Com a FCT e o Politécnico de Setúbal as empresas têm um "importante viveiro de quadros" disponível, e um importante atrativo para as multinacionais se instalarem, explica Nuno Maia. "Por exemplo, a Hovione vai fazer um campus de saúde no Seixal, nos terrenos da antiga Siderurgia Nacional. É uma nova valência que vamos receber na região e que pode dar origem até a um novo cluster", diz.

Innovation District no Monte da Caparica



A contribuir para esta ambição de atrair conhecimento estão também os planos de investimento da Universidade Nova de Lisboa que tem instalado no Monte da Caparica, concelho de Almada, o seu campus de Ciência e Tecnologia. Trata-se de um projeto de desenvolvimento de um Innovation District, um conceito de smart city que agrega trabalho, vida e lazer num mesmo local, tudo em proximidade. José Ferreira Machado afirmou que o projeto é liderado pela Universidade Nova, mas é realizado em parceria com oito investidores privados e com o apoio da Câmara Municipal de Almada. Além dos 65 hectares do campus universitário juntam-se outros terrenos perfazendo um total 140 hectares. O investimento - sem incluir infraestruturas - ascenderá a 800 milhões de euros e criará 17 mil postos de trabalho. "Não é uma cidade dormitório nem um parque empresarial. Aqui será instalada uma pequena cidade com todas as valências, desde empresas, residências para todas as bolsas, zonas comerciais, de lazer e espaços desportivos", explica este responsável. Para ele, o conhecimento e as cidades são complementares porque o principal ativo do conhecimento são as pessoas, o seu talento e as relações que estabelecem. A proximidade com a praia e natureza ajuda a fixar e a atrair talento, nomeadamente internacional. "Acredito que a competição internacional vai ser feita entre cidades e não tanto entre países", afirma o vice-reitor da Nova.

António Ramalho disse a propósito que "até há algum tempo, os académicos em Portugal tinham alguma vergonha de utilizar o fator território e a sua qualidade de vida para atrair e exportar conhecimento, como fizerem outros campus no mundo". Para este responsável "o turismo exporta mais do que aparenta exportar, porque torna o território exportável. E quando isso é feito com prevalência dos valores, como a segurança, saúde, simpatia, temos aí uma enorme vantagem competitiva", afirma.

Falta investimento no turismo



O setor turismo tem ainda grande potencial de crescimento nesta área, sobretudo com boa evolução da procura externa. Carlos Andrade refere que esta região, além de grande exportadora de bens, com a indústria automóvel e da pasta de papel a dar cartas, tinha também, antes da pandemia, um comportamento muito positivo na exportação de serviços, com o turismo a registar alguma procura externa. Isaú da Maia, como representante do comércio e serviços refere a propósito que a Península de Setúbal tem um enorme potencial no seu património natural, mas muito está ainda por fazer." Tem havido pouco investimento na linha que vai da Costa da Caparica a Setúbal, como já houve, por exemplo, na zona de Troia. É preciso pensar rápido e executar rápido", afirma. Segundo ele, todo o comércio local iria beneficiar destes investimentos, lembrando que também os pequenos comerciantes têm necessidade de avançar para projetos de digitalização. "Estamos a estabelecer parcerias para fazer formação interna para o comércio nesta área", explica.

Quando se fala em comércio na região de Setúbal não podemos deixar de falar nos vinhos da região, um produto forte desta zona. Jaime Quendera conduz os negócios da Cooperativa Agrícola Santo Isidro de Pegões e sabe como o último ano tem sido difícil para os produtores que perderam parte do seu volume de negócios, sobretudo devido ao fecho do canal horeca (hotéis, restaurantes e cafés), mas também devido à falta de turistas. Esta quebra foi superior a 11%, se falarmos de preços de venda ao produtor. O canal horeca representa cerca de 30% do escoamento deste produto e não foi compensado pelo aumento do consumo doméstico. "O consumo passou a ser guiado pelo retalho que não tem capacidade de comprar vinho a todos os pequenos produtores, mesmo que quisessem ajudar", explica Jaime Quendera. Afirma que vai ter de haver consolidação num setor muito disperso, que tem dois ou três mil produtores. "Este setor é o menos agrupado do agroalimentar e esta pandemia acelerou o movimento de consolidação", afirma.