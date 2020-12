Região não pode ser só turismo, tem de diversificar a atividade

Loulé, 10/12/2020 - Conferência - Portugal Que Faz, no NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve, em Loulé. Luís Coelho; (André Vidigal / Global Imagens) © André Vidigal / Global Imagens

Temos que preparar o novo amanhã, com novos desafios e novas estruturas. Vamos ter que descobrir as assimetrias positivas e isso passa por debates, análise e avaliação das boas ideias a seguir, estaremos cá para isso. É importante ouvir quem faz, porque a banca apenas apoia", salienta António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco.

Numa região mono dependente do turismo, os desafios são imensos, mais ainda num cenário pós-pandémico: a mobilidade, novos critérios de sustentabilidade, mudanças no transporte aéreo, novos hábitos de consumo, digitalização, teletrabalho. Mas as dificuldades podem ser também oportunidades, diz Luís Coelho, da Ordem dos Economistas. Até porque as tecnologias da informação (TI), que permitem o teletrabalho, facilitam, por exemplo a fixação de quadros no Algarve, um dos problemas clássicos desta que é uma das «melhores regiões para se viver». Não é preciso ser adivinho para se perceber que o clima, a gastronomia e a segurança estão entre algumas das vantagens comparativas.

Contudo, ajuda ser economista quando se trata de delinear clusters essenciais à região, diversificando o tecido empresarial e minimizando crises futuras. Luís Coelho põe na mesa quatro cartas: mar, produção de energia, saúde e as já referidas TI.

Sem recorrer à bola de cristal, o CEO do Novo Banco desvenda o que continuará a ser a "galinha dos ovos de ouro": tornar transacionáveis bens como o território. "É mais fácil valorizar, "vender" o território do que fazer de raiz três Autoeuropas", admite.

A palavra-chave é diversificar, salienta Luís Coelho. "Eu percebo. Quando a um investidor lhe é apresentada a oportunidade de investir, ele procura a melhor rentabilidade e garantia, com a melhor margem. E o turismo dá-lhe isso", explica. "É por isso que a diversificação da base económica implica tomar decisões que podem não estar enquadradas no status quo, mas os agentes económicos não se mobilizam se não forem empurrados nessa direção", alerta.