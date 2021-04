Investigação e conhecimento na base de uma indústria mais eficiente e sustentável

"As instituições que fazem investigação deviam ser mais desafiadas pelas empresas" © Amin Chaar / Global Imagens

Mais sustentável, mais redundante e mais inteligente. É desta forma que João Falcão e Cunha, diretor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), descreve aquela que será a "cadeia de produção modelo" dos próximos anos. Para que esta visão - em linha com os objetivos do desenvolvimento sustentável - se concretize, é fundamental uma transformação da indústria baseada na investigação e no conhecimento, uma vez que a digitalização, a automação e a inteligência artificial têm um papel nesta mudança.

A Europa definiu o objetivo de renascimento industrial assente na eficiência de recursos, numa produção de baixo carbono, no desperdício zero e na economia circular. Para fazer face ao desafio é preciso maior e melhor colaboração entre centros de investigação e indústria. "Acho que podemos todos fazer melhor. A investigação, sobretudo a aplicada, tenta criar conhecimento novo em resposta aos desafios da indústria. Mas as instituições que fazem investigação deviam ser mais desafiadas pelas empresas e organizações", diz Falcão e Cunha, para quem é à indústria que compete validar a utilidade os resultados da investigação. "É muito importante que a indústria desafie as universidades. Uma pessoa ligada à indústria, com quem trabalhamos na FEUP, costuma dizer que não é só preciso criar pontes é preciso aprender a dançarmos juntos: os empresários e os investigadores têm de estar mais próximos e de se desafiar mutuamente", garante.

Mais verdes mais cedo

Áreas de investigação como a robótica, aprendizagem automática, realidade aumentada e design digital, simulação e impressão já têm impacto ao nível da transformação das cadeias de valor, algo que se vai manter e intensificar no futuro. "É algo que acontece a vários níveis, com tudo o que resultar dessa investigação em conhecimento e produtos e serviços mais eficazes e eficientes. Podem poupar dinheiro, melhorar a eficácia das pessoas, podem simplesmente ser mais agradáveis e do ponto de vista emocional melhores", afirma Falcão e Cunha, dando como exemplo a automação. "A maioria das pessoas não gosta de tarefas repetitivas e as tecnologias que permitem automatizar tarefas são boas para a maior parte das pessoas e devem permitir a evolução das capacidades e das funções que estas exercem".

Tendo em conta os atuais avanços científicos e tecnológicos, para o diretor da FEUP será na área das fontes de energia que mais depressa será percetível a transformação. "A indústria vai adaptar-se para produzir com um impacto muito mais limpo no ambiente e aqui está presente a questão das fontes de energia verdes: tudo o que é solar, hídrica, eólica, assim como na capacidade de acumularmos energia com um impacto ambiental muito menor do que aquele que temos no presente", antecipa.

Outra área em que a I&D pode apoiar a indústria, defende Falcão e Cunha, são as cadeias de abastecimento, que têm de ser cada vez mais redundantes. No último ano, a pandemia trouxe à ribalta a necessidade de transparência e rastreabilidade das cadeias de abastecimento, com o seu eventual encurtamento a ser também posto em cima da mesa. Mas para Falcão e Cunha é na redundância que está o ponto. "Estamos numa sociedade global e não vamos andar para trás. O que temos de fazer é tornar as cadeias mais redundantes e a investigação pode ajudar a perceber como isso pode ser feito: ver que risco existe nas várias ligações e de que forma a cadeia de logística global reage a falhas. É algo que está bem estudado ao nível da internet onde as cadeias de abastecimento de informação da internet são resistentes a eventuais falhas", explica o investigador. "O que se passou no canal do Suez mostrou que as cadeias físicas não têm grande redundância e neste campo há muita investigação que pode ser feita", alerta.

Neste aspeto, também a aposta na digitalização e o caráter inteligente das fábricas e da logística têm um papel importante. "Podem compactar conhecimento que estaria distribuído em muitos locais. A inteligência artificial pode permitir passar a fazer de forma mais distribuída algo que antes só seria possível fazer num determinado local em que esse conhecimento estava disponível", exemplifica.

O combate ao desperdício, nomeadamente em setores tradicionais como o têxtil e o calçado, com recurso ao design digital e à simulação é outra área em que investigação e indústria continuarão a par. "Hoje o ciclo de vida da roupa é totalmente diferente de há 200 anos e temos de o repensar", diz. Não se trata apenas de usar a design digital e simulação para produzir apenas o que será efetivamente vendido - estratégia já adotada por certas empresas - mas pensar para lá do ciclo de vida do produto. "Podem ajudar a que se saiba não só construir o produto como desconstruí-lo e aproveitar os componentes melhor. Hoje em dia desenhamos as coisas para que sejam construídas e usadas mas não as desenhamos para voltarem a ter outra utilização no fim do primeiro ciclo de vida - e isso pode ser interessante e viável", antecipa Falcão e Cunha.