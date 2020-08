Estados Unidos suspende pactos de extradição e acordos fiscais com Hong Kong

O governo dos EUA suspendeu hoje três acordos bilaterais com Hong Kong que facilitavam a extradição de prisioneiros e certas isenções fiscais, em resposta à imposição de “medidas drásticas” pela China que afetam a região.

“O Partido Comunista Chinês tomou medidas drásticas para desgastar o elevado grau de autonomia que Pequim prometeu ao Reino Unido e ao povo de Hong Kong durante 50 anos”, disse o Departamento de Estado, em comunicado.

O secretário de Estado, Mike Pompeo, lamentou na sua conta na rede social Twitter que a China tenha decidido “esmagar as liberdades e a autonomia de Hong Kong”.

Os três acordos suspensos visavam a entrega de fugitivos, a transferência e condenação de prisioneiros e isenções fiscais recíprocas sobre as receitas dos transportes marítimos internacionais.

“Estas medidas sublinham a nossa profunda preocupação com a decisão de Pequim impor a lei de segurança nacional, que esmagou as liberdades do povo de Hong Kong”, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus, na mesma nota.

A decisão faz parte das represálias de Washington pela aprovação da controversa Lei de Segurança Nacional sobre Hong Kong, que procura proibir qualquer ato de “subversão contra o Governo central chinês” na cidade semiautónoma e que Trump vê como uma forma de “oprimir” esse território.

Em maio, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou ao seu Governo que reduzisse ao mínimo o tratamento preferencial de Hong Kong, um estatuto que ajudou a tornar a antiga colónia britânica num centro financeiro global durante as duas últimas décadas.

E em julho, Trump assinou uma ordem executiva que pôs termo ao tratamento económico e comercial especial de Hong Kong por parte dos Estados Unidos.