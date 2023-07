Subdron angaria 1,3 milhões de euros quer abrir escritório no Porto

© DR.

A Subdron, startup que se especializa em navegação autónoma subaquática e processamento de dados para inspeções avançadas, anunciou o levantamento de 1,3 milhões de euros em ronda pre-seed. O investimento será direcionado para a implementação de nova tecnologia e para a abertura de uma subsidiária no Porto.

A ronda de investimento, que foi liderada pela xista science ventures, um fundo de capital de risco focado em avanços científicos, e a Faber, através do seu fundo de tecnologia climática relacionada com os oceanos, e que contou também com a participação do investidor Saber GmbH, permitirá à empresa expandir a sua equipa de engenharia com quatro novas contratações e acelerar o desenvolvimento e implementação da sua tecnologia, que tem potencial para revolucionar a forma como as estruturas subaquáticas são inspecionadas em relação a incrustações biológicas e integridade estrutural.

Adicionalmente, a startup pretende abrir uma subsidiária no Porto, precisamente pela proximidade que a cidade tem da costa e pelo acesso ao Porto de Leixões, local estratégico que permitirá à empresa estabelecer parcerias com centros de investigação em robótica marinha, contactos com empresas de transporte marítimo e iniciar a comercialização dos seus serviços.

A solução desenvolvida pela subdron permite potenciar veículos autónomos subaquáticos com tecnologia de ponta e inteligência artificial para realizar inspeções em infraestruturas subaquáticas, tais como instalações portuárias e cascos de navios.

Além disso, a tecnologia tem o potencial de descarbonizar a indústria de transporte marítimo e de alterar os paradigmas da manutenção e monitorização de ativos subaquáticos críticos, reduzindo os custos em até 50% e melhorando a segurança em diversos setores.

Ainda que seja mais eficiente do que o transporte terrestre ou aéreo, o transporte marítimo é ainda responsável por cerca de 3% das emissões globais de CO2.