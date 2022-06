A jurista que produz os testes usados pelo mundo fora

Catarina de Almeida, fundadora da Pantest © Fernando Fontes/Global Imagens

Catarina de Almeida não é uma empresária vulgar. Jurista com várias pós-graduações, exibe com o orgulho o facto de ter sido a primeira criança nascida em Portugal por procriação medicamente assistida. Quis o acaso que o pai biológico, médico, estivesse na origem do seu atual negócio: a Pantest, uma empresa de testes rápidos para despiste de doenças, que ganhou fôlego com a covid, reivindicando ser a única entidade portuguesa a produzi-los. Também já está na linha da frente nos testes da Monkeypox.

Uma visita a uma feira da especialidade com o pai, por volta de 2013, foi pretexto para idealizarem que entrar no negócio dos testes rápidos seria uma boa solução para Angola, de onde o pai é originário. Mas uma análise cuidada ao mercado permitiu concluir que o ideal seria não limitar o negócio apenas à venda, mas sim, evoluir para a produção própria e que, para isso, o local certo seria instalar uma unidade em Portugal, tendo em conta a dupla nacionalidade do pai e de ela própria ter nascido portuguesa.

Depois de uma procura por um local para erguer a empresa, surgiu uma oportunidade em Oliveira de Frades, distrito de Viseu, onde a câmara municipal terá anunciado facilidades que, na hora do negócio, não se concretizaram e levaram a empresária a interpor um processo que ainda hoje perdura em tribunal.

Apesar do contratempo, a Pantest nasceu em 2015, tendo Catarina de Almeida como única acionista, mas teve de esperar mais dois anos para conseguir adaptar as instalações e obter os licenciamentos necessários à atividade.

Para o arranque, a empresária candidatou-se a fundos comunitários, um recurso que lhe trouxe novos problemas. Estava em causa um investimento de 1,330 milhões de euros, comparticipado no âmbito do PT2020. Em sua opinião, "o facto de colocarem como avaliadores dos projetos pessoas que não são da área, a ponto de a gestora de projeto nem sequer saber qual a utilidade de um teste rápido", conduziu a um novo processo em tribunal, também por resolver.

Apesar das vicissitudes, o primeiro teste surgiu em 2017, para despiste da malária. Seguiram-se muitos outros: para o dengue, zica, febre tifóide, hepatite (A, B e C) e tuberculose.

Licença para vender

"Nem sei o que parece dizê-lo, mas foi a covid que nos salvou", admite Catarina de Almeida, salientando a importância dos licenciamentos que a empresa já obteve no plano mundial: "Estamos ao nível de uma Roche, não é brincadeira".

Ao contrário da avaliação que faz dos gestores dos fundos comunitários, a empresária só tem elogios para o Infarmed: "Deve ser a entidade pública que melhor trabalha em Portugal. São abertos às nossas dúvidas, cooperam, esclarecem-nos, ajudam-nos".

Fora do país, admite que a Pantest seja "das poucas empresas no mundo com tantas licenças para comercializar os seus produtos em tantos destinos tão diversos. Vendemos numa parte significativa do mundo: no bloco europeu, na América do Sul, no bloco dos países árabes. Para África, não é precisa nenhuma licença especial. Só não estamos na América do Norte por opção, por que não é o nosso core".

Para constituir a empresa, no início, contava apenas com duas profissionais, uma técnica de marketing e outra para a seleção dos fornecedores - "só certificados". Tempos houve em que a unidade subsistiu apenas com uma funcionária, a diretora técnica, incumbida de tratar de todos os licenciamentos. Era a fase em que o principal mercado era Angola e as transferências de dinheiro eram feitas com dificuldade, entre 2017 e 1018.

Parceria científica decisiva

No entanto, nos picos posteriores de maior produção, a empresa chegou a acolher 50 trabalhadores, mas o número não é constante. Neste momento, por exemplo, contam com 10, com tendência para aumentar. Para isso, há o recurso a empresas de trabalho temporário, tendo em conta a oscilação das encomendas. Mas há uma particularidade: como os trabalhadores são sobretudo mulheres, sublinha: "Tento que quem trabalha comigo consiga harmonizar a vida pessoal com a familiar e estas funções prestam-se a isso".

Enquanto espera por obter também a nacionalidade angolana, Catarina de Almeida, ela própria já mãe de família, prepara a empresa para uma nova etapa. Depois de uma parceria científica com a Universidade Fernando Pessoa, "para abrir horizontes e novos testes", e "sem a qual a conceção do teste para o Monkeypox não teria sido possível", a intensão é agora alargar a atividade à área do diagnóstico genético, uma expansão que a empresária acredita fará a Pantest reforçar o grau de notoriedade, com um produto diferenciado, e chegar a novos mercados.