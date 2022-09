Abanca lança sétima edição do programa que acelera startups

© Direitos Reservados

O Abanca lançou, esta segunda-feira, a sétima edição do Abanca Innova Startup. Com candidaturas abertas até 30 de outubro, o programa de aceleração destina-se a startups das áreas da banca (fintech), seguros (insurtech), regulação (regtech) e cibersegurança, tanto em fase inicial, com produtos no mercado, como para negócios já consolidados, com tração e métricas recorrentes.

O objetivo continua a ser o mesmo das edições anteriores: acompanhar os empreendedores na realização de uma prova de conceito para validar o seu modelo de negócio. Depois de selecionadas por um comité composto por pessoas de diferentes unidades de negócio do banco, as startups participarão num bootcamp em novembro.

Em comunicado, o banco explica que "durante este evento, cada startup terá de participar em quatro reuniões com as equipas dos departamentos de Negócios, Inovação, TI e Banca de Investimento do ABANCA a fim de estudar o case, conceber o projeto-piloto, quantificar os custos e identificar as necessidades tecnológicas. Após esta fase, as startups selecionadas vão dar início à implementação das provas de conceito desta sétima edição".

Ao longo do processo de desenvolvimento das ideias, os empreendedores irão beneficiar da utilização de espaços de coworking nas instalações do Abanca Innova, dos serviços Web da Amazon, Google Cloud ou ferramentas de marketing digital, comunicação ou recursos humanos avaliados em mais de 150 mil euros. O programa inclui também a participação do HubIn, uma empresa especializada em inovação e empreendedorismo.

Ironchip, Reatia e The Logic Value, foram os três finalistas da quinta edição do Abanca Innova Startup que completaram com sucesso as suas provas de projeto. Já a sexta edição está agora a entrar na sua fase final com a execução das provas de projeto das startups MyChoice2Pay, WetalkAI, Rentall e Colibid.