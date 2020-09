Abanca procura startups em Portugal

O Abanca está à procura de novos projetos tecnológicos em Portugal. Abriram esta semana as candidaturas para a quarta edição do programa Abanca Innova Startup, focado nas áreas financeira (fintech), seguradora (insurtech), reguladora (regtech) e ainda cibersegurança.

As inscrições estão abertas até 11 de outubro e poderão ser feitas através desta página. Serão selecionadas entre 6 e 8 startups para participar neste programa, que contará com a participação de responsáveis do banco em áreas como tecnologia, negócios, inovação e investimento.

Os projetos selecionados terão também acesso às instalações do espaço de trabalho partilhado do Abanca (Abanca Innova), e ainda a serviços como Amazon Web Services, Google Cloud e ferramentas de marketing digital, comunicação ou recursos humanos avaliados. Este conjunto de serviços está avaliado em mais de 150 mil euros.