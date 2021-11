Academia Wine2Help lança primeiro curso de vendas

Rodrigo Quina © Diana Quintela/GI

Aberto, 100% focado em vendas, 100% digital e desenhado para a aprendizagem. O Curso Venda Mais Vinho inclui mais de 30 horas durante 4 meses de aprendizagem, que podem ser consumidos em micro-aulas através do telemóvel ou computador, bastando entrar na www.wine2help.com.

Dirigido a todos os que querem crescer ou até iniciar-se no mundo do vinho, sejam diretores comerciais/vendedores, empresários, produtores, restaurantes, distribuidores, winebars, garrafeiras, etc., o curso promete ensinar a organizar portfoliosm definir e medir objetivos, negociar, vender com eficácia e tudo o que mais é necessário para ser bem sucedido neste negócio.

Fundada por Rodrigo Quina, para ajudar o setor do vinho a vender mais, a empresa oferece, além dos conteúdos gravados, haver aulas ao vivo "regularmente para tirar dúvidas, analisar resultados e praticar". A par dos módulos, foi criada a Oficina Digital, para colocar as mãos na massa e fazer o seu negócio do vinho descolar também online.



"A Academia Wine2Help vai ter ainda um Clube de Leitura, curadoria de conteúdo com mais de 40 horas de conteúdos e duas ferramentas fundamentais para a aprendizagem, mini avaliações no final de cada módulo e uma ferramenta de medição de resultados práticos", explica Rodrigo Quina, formador e fundador da Wine2help e que estará muitas vezes acompanhado por convidados do setor e não só em entrevistas exclusivas..

As inscrições para a primeira edição do Curso Venda Mais Vinho - do Zero ao Sucesso são online, no site www.wine2help.com, entre dia 8 e 12 de novembro.

A Wine2Help nasceu fruto de vários anos como empreendedor e sobretudo como vendedor de Rodrigo Quina, que sentiu a necessidade durante a pandemia de ajudar o Setor com a Organização do Simpósio Wine2Help e através de formação e mentorias, tem apoiado vários Produtores e Distribuidores na Route to Market.