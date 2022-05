Academy for Women Entrepreneurs. EUA investem em empreendedoras portuguesas

Encontro da primeira edição do Academy for Women Entrepreneurs, na Embaixada dos EUA, em Lisboa © Direitos Reservados

O Academy for Women Entrepreneurs (AWE), programa que apoia e premeia as mulheres portuguesas no desenvolvimento das suas ideias empreendedoras, abre agora inscrições para a segunda edição com o objetivo de reunir projetos de diversas áreas e aumentar o investimento em talento feminino nacional. A participação é gratuita e as candidaturas poderão ser feitas até ao próximo dia 22 de junho.

Após uma primeira edição com mais de 400 candidaturas, oriundas de 19 distritos do país, e com financiamento total de 30 mil dólares (cerca de 28 mil euros), a iniciativa volta a surgir através da Embaixada dos Estados Unidos da América em Portugal, em parceria com a Drive Impact e o Impact Hub Lisbon, numa altura em que os resultados do índice Mastercard de Mulheres Empreendedoras apontam Portugal como o sexto país do mundo com mais mulheres empresárias (32,2%).

"As mulheres têm uma natureza geradora e multiplicadora. Sabemos que quando são empoderadas economicamente, reinvestem nas suas famílias e nas comunidades onde estão. Os estudos dizem-nos que em Portugal foram gerados 25 000 empregos e registadas mais de 2 000 startups em 2021. É um mercado altamente aliciatne, que atrairá mais atenção internacional", afirma Penny Rechkemmer, conselheira para a Diplomacia Pública na Embaixada dos EUA, citada em comunicado. "Através da AWE, queremos apoiar ainda mais projetos de empreendedorismo feminino em Portugal, contribuindo para a geração e multiplicação de oportunidades", acrescenta.

Apesar de os setores da moda e da sustentabilidade terem estado em destaque na primeira edição do programa, este ano, há uma novidade: um prémio de networking nos Estados Unidos, comparticipado pela Connect2global, que dará a "oportunidade a alguns projetos selecionados de poderem viajar para os EUA para desenvolverem ações de networking com empreendedoras e parceiros locais", segundo Catarina Miguel Martins, diretora da Drive Impact. O Academy for Women Entrepreneurs prevê ainda formação online, em sessões síncronas com a plataforma Dreambuilder (disponibilizada pela Arizona State University, Thrunderbird School of Global Management), com construção do plano de negócios, mentorias especializadas e talks inspiracionais e técnicas.

O anúncio dos projetos vencedores apoiados com investimento financeiro da Embaixada dos EUA está marcado para dezembro de 2022, numa cerimónia que inclui a apresentação ao vivo das empreendedoras participantes.