Aceler@tech abre candidaturas com startups de turismo na mira

O Aceler@tech, programa de aceleração promovido pela Unlimit, em parceria com o Turismo de Portugal, já arrancou para a terceira edição, à procura de startups internacionais com soluções tecnológicas para o setor turístico. As candidaturas estão abertas até 15 de setembro.

"As duas edições anteriores revelaram que existe um enorme potencial para continuar a desenvolver o turismo em Portugal, pela qualidade e diversidade das soluções apresentadas, bem como pela taxa de sucesso de negócios entre as startups e as empresas parceiras", destaca a diretora de inovação da Unlimit e responsável pelo programa, Madalena Clara, citada em comunicado.

No ano passado, a iniciativa contou com candidaturas de 56 países, 33% das startups que participaram levantaram mais de 3 milhões de euros e 40% apresentava vendas anuais acima de 250 mil euros, tendo algumas passado por programas reconhecidos internacionalmente, como o Y Combinator, Techstars, 500 Startups e Google for Startups.

Para esta edição, numa fase em que dezenas de empresas portuguesas já colaboraram e integraram soluções destas startups no desenvolvimento do seu negócio, as duas entidades querem reforçar a identificação dos melhores projetos com foco em Experience Tourism, Sustainable Tourism, Enhanced Tourism Journey, Exploring Strategic Horizons, e Open to Digital Nomads.

"Este setor tem um papel central na economia portuguesa, e encontrar soluções disruptivas que ajudem as empresas portuguesas a acelerar o seu roadmap de inovação deve ser, por isso, uma prioridade. Desta forma, é com grande entusiasmo e expectativa que lançamos esta terceira edição, e esperamos que o Aceler@tech, tal como outros programas de inovação, consiga ajudar a impulsionar a economia e a inovação em Portugal", acrescenta a responsável.