Acredita Portugal. Há 12 anos a acelerar empreendedores

Alfredo, startup vencedora do concurso "Banco Montepio Acredita Portugal" em 2019 © Direitos Reservados

Um concurso com 12 anos de história cuja missão se mantém inalterada: ajudar empreendedores a testarem e maturarem as suas ideias. Quem o diz é José Miguel Queimado, fundador da Associação Acredita Portugal, em entrevista ao Dinheiro Vivo, sobre a iniciativa conjunta com o Banco Montepio, que arranca agora para mais uma edição, dando oportunidade a startups, projetos e empreendedores com ideias inovadoras de usufruírem de um programa de aceleração através de mentoria e formação em diferentes áreas.

Por mais um ano consecutivo, o "Banco Montepio Acredita Portugal" procura projetos para as áreas do empreendedorismo social, mobilidade, tecnologia e cidades inteligentes. O programa e a experiência dos participantes encontram-se divididos em duas categorias: startups com tração que procuram crescer e encontrar investidores, e projetos em fase de ideação, que queiram avaliar o potencial de uma ideia, explica o responsável.

Todas as pessoas que tenham uma ideia de negócio, independentemente da idade, nível de formação e localização, podem inscrever-se na competição até ao final do mês de junho.

Dinâmica da competição

Dividido por fases, o concurso prevê uma mentoria estendida ao longo de todo o programa. "Finalizada a fase de inscrições, os candidatos passam por um conjunto de fases online que dependem da tração do projeto. Neste momento, os projetos de equipas menos experientes têm acesso a um conjunto de materiais pedagógicos e apoio para testar e maturar as suas ideias. Caso sejam selecionados, serão convidados para a semifinal, com data marcada para o dia 17 de setembro", explica o fundador da associação.

De todo este processo, sairão 20 finalistas, que terão acesso ao programa de aceleração intensivo, com início marcado para dia 1 de outubro: "Aqui, os empreendedores vão trabalhar em conjunto com mentores, program managers e investidores em diversas áreas", acrescenta. A 19 de novembro, data estimada para o final da competição, "começa a fase de mentorship por parte da empresa responsável pela vertical de inovação, ou categoria para a qual o projeto vencedor se inscreveu", clarifica José Miguel Queimado.

Sendo uma iniciativa que abrange diversos estágios de projetos, os benefícios serão iguais para todos os candidatos? O fundador da Acredita Portugal assegura que sim, no entanto, afirma que "cada perfil de candidatos pode retirar diferentes mais-valias": enquanto para as startups com tração o principal benefício é o programa de aceleração, para os empreendedores em fase inicial, a grande vantagem é o apoio pedagógico disponibilizado.

Apesar de continuar a aceitar e apoiar todas as candidaturas, a 12.ª edição do concurso quer debruçar-se no apoio a projetos mais maduros, revela José Miguel Queimado. Para este ano, os participantes podem esperar "um programa de aceleração mais robusto" com um "nível de funding e vendas elevados". Haverá um "track para startups com vendas e outro para projetos pre-revenue". Já aqueles que precisem de estruturar e testar o seu modelo de negócio, terão acesso à plataforma tecnológica DreamShaper e a sessões de esclarecimento.

Os vencedores e semifinalistas do "Banco Montepio Acredita Portugal 2022" terão acesso a prémios no valor de 150 mil euros, que lhes permitirá impulsionar os seus projetos inovadores. Espaços de trabalho gratuitos, serviços de marketing digital ou apoio ao pedido de financiamento são alguns dos exemplos.

Mais de cem mil candidaturas em 12 anos

Com uma média de 10 mil a 15 mil inscrições por ano, o Banco Montepio Acredita Portugal contabiliza mais de 100 mil candidaturas, "fazendo desta iniciativa a maior de Portugal, se medida pelo número de inscritos", observa o fundador da associação. As duas categorias para as quais mais recebe candidaturas são o prémio K-tech para novas tecnologias, apoiado pela KCS IT, e o prémio de empreendedorismo social, apoiado pelo Banco Montepio.

Relativamente ao perfil de quem se inscreve, as estatísticas apontam que, em média, "os candidatos têm 35 anos e mais de metade (51%) são do sexo feminino". "No que toca à formação, 33% são pós-graduados, 45% são licenciados e apenas 22% não obtêm o grau de licenciatura".

Lisboa e Porto são as regiões de destaque relativamente ao número de inscritos, contudo, ressalva o responsável, já foram apoiados 37 mil projetos de outras cidades. Setúbal, Coimbra, Braga e Aveiro são também alguns dos distritos que se evidenciam. Embora a maioria das candidaturas sejam lusas, a organização tem vindo a notar um aumento de candidaturas internacionais, nomeadamente de países de língua portuguesa ou de comunidades lusófonas internacionais.

José Miguel Queimado dá conta de que, até ao momento, já foram apoiadas mais de 100 mil equipas em diversas áreas, "sendo que 23% criaram um protótipo viável logo a seguir ao programa, 25% dos projetos conseguiram apoios de vários canais de financiamento, 73% tiveram até 100 mil euros de faturação, um ano após a sua participação, e foi angariado um financiamento total aproximado de 68 milhões de euros".

Quanto aos vencedores das edições anteriores, "o feedback tem sido muito positivo", afirma o responsável, acrescentando que "são mais de 20 mil os projetos ativos, onde se incluem casos mais recentes tais como a Valpas, Eddy Travels, SCEMAI, Bloq.it, Blue Stain & Infinity Books".

"Desde a primeira edição que a iniciativa tem impactado muito positivamente o ecossistema empreendedor nacional. Apoiamos e potencializamos o desenvolvimento de ideias inovadoras, assim como a consolidação dos seus modelos de negócio, e o nosso objetivo é dar apoio para que se adaptem às necessidades do mercado", remata o fundador da Acredita Portugal sobre este concurso de empreendedorismo.