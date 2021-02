Acredita Portugal procura novas ideias

Vencedores do Acredita Portugal 2020 foram selecionados entre mais de 10 mil ideias. © Pixabay

A associação Acredita Portugal está à procura de novas ideias de negócio. Estão abertas as inscrições para a 11.ª edição do concurso de empreendedorismo promovido em parceria com o Banco Montepio. Tal como em 2020, esta iniciativa vai voltar a realizar-se em formato totalmente remoto.

Este concurso conta com um programa de aceleração promovido pela Cron.Studio. Esta plataforma vai ajudar a dotar os fazedores de capacidades essenciais para continuarem os seus projetos de forma autónoma e eficiente: como captar a atenção de um investidor, desenvolver o modelo de negócio, enquadramento jurídico, contabilidade e marketing digital.

Qualquer pessoa pode participar neste concurso, independentemente da idade, nível de formação e localização. Basta ter uma ideia de negócio.

As inscrições estão abertas até 18 de abril e podem ser feitas através desta página. Além do grande prémio, serão distinguidos projetos nas áreas do empreendedorismo social, mobilidade, tecnologia e inovação ligada às águas.

Boa parte dos prémios permite acesso, de forma gratuita ou com descontos, a vários serviços de marketing e comunicação.