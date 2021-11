Alle Wine. Startup portuguesa lança app para impulsionar enoturismo

Dinheiro Vivo 04 Novembro, 2021 • 14:17 Partilhar este artigo Facebook

A Alle Wine, app da startup portuguesa com o mesmo nome, pretende impulsionar o mercado do enoturismo, fazendo uma "gestão integrada" da experiência enoturística, desde o momento inicial até à avaliação final. A aplicação, vencedora do Wine Discoveries em 2018 e considerada alfa startup na Web Summit em 2019, é oficialmente apresentada no próximo sábado, dia 6 de novembro, durante o Encontro de Vinhos 2021.

Em comunicado, a empresa explica que a aplicação se destina tanto aos enoturistas como aos produtores de vinho, pretendendo ser um "facilitador e agregador" da experiência, ao permitir aos apreciadores de vinho poderem descobrir, escolher, marcar e viajar para as adegas de formaa "autónoma, simples e conveniente". Ou seja, o enoturista poderá até fazer a reserva da sua viagem e a estadia a partir da app, bem como escolher os vários locais para degustação.

"Portugal já tem unidades de enoturismo de classe mundial, no entanto muitas não estão suficientemente divulgadas, nem a operar de forma expedita para captar os inúmeros potenciais enoturistas internacionais", refere, citado no comunicado, o fundador e CEO da Alle Wine, António Pé-Curto.

A apresentação da app terá como mote "Innovation meets Tradition - Alle Wine leading the way" e conta com a participação de Lídia Monteiro, diretora coordenadora do Turismo de Portugal, de Roberto Antunes, diretor executivo NEST - Centro de Inovação do Turismo, e de António Pé-Curtom investigador de Wine Business - ISCTE-IUL e Fundador da Alle Wine. A moderação estará a cargo de José João Santos, diretor de conteúdos da revista Essência do Vinho.