Alô Brasil. Há uma empresa que ajuda a abrir negócios em Lisboa

Aterraram de malas e bagagens em Lisboa no início de 2019. Na mala, Paulo Alves e o sócio traziam uma ideia clara: lançar em Portugal a Invest Franchising e ajudar empreendedores brasileiros a trazer os seus negócios para cá. “Pela conjuntura económica e pelo momento do país [Brasil], muitos empresários começaram a migrar, a internacionalizar ou expandir as suas empresas. Como sempre estivemos no mercado do franchising foi um movimento natural. Para nós, a grande oportunidade era a Europa, através de Portugal”, conta Paulo Alves, um dos fundadores.

A empresa foi criada em 2014 no Brasil. Surgiu fruto da experiência dos dois empreendedores – Jean Vagner e Paulo Alves – que, através da inteligência artificial, desenvolveram o primeiro marketplace de franchisings neste país da América Latina. A vinda para Portugal trouxe algumas diferenças no negócio. Depois de em 2018 terem estudado o mercado nacional, decidiram prestar sobretudo serviços de consultoria, estando focados no desenvolvimento da atividade em Portugal. E até já tem parcerias com entidades nacionais para dar apoio, nomeadamente nos estudos de mercado.

“O grande foco da Invest Franchising – e também dos clientes que estão a vir – é o desenvolvimento da atividade em Portugal. A expansão exige um grande nível de especialidade e domínio do negócio. Uma empresa que sai do país pensa principalmente em dominar o mercado onde está e, futuramente, no planeamento estratégico a longo prazo, pode pensar noutros países.”

Atualmente a trabalhar com quatro marcas que estão em processo de vir para Portugal – e com outras “que querem vir para cá, mas que é um processo que exige um planeamento estratégico e um estudo de mercado grandes” -, o empreendedor não esconde que são as PME das áreas da restauração e serviços que procuram mais este tipo de negócio.

“Atuamos criando redes de franchising, que é agarrar numa empresa que tenha o seu negócio e pelo menos uma unidade própria noutro local – ou que queira fazer isso -, e apoiamos essa criação transformando a empresa numa rede. Um segundo ponto para estas empresas é que criámos e fazemos a expansão, porque trabalhar a área comercial de uma empresa de franchising, de uma rede de franchising, não é como trabalhar a área comercial que venda produtos ou serviços. A Invest Franchising é especialista em expansão de franchising, seleção e venda para novos franchisados.”

Entre as principais dúvidas que os empreendedores têm quando querem instalar-se em Portugal prende-se com a capacidade do mercado português absorver os produtos e serviços que querem implementar e também questões fiscais. “Para eles não é nenhum facto assustador: a tributação é relativamente pesada em relação a outros países europeus – mas em relação ao Brasil não.”