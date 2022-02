Amazon acena com créditos para acelerar negócio digital das startups

© Fotografia retirada do Pixabay

Quem está a criar um novo negócio e precisa de escalar rapidamente as receitas, inscreve-se em programas de aceleração para ter acesso a dinheiro e a mentoria. Mas a Amazon Web Services (AWS) prefere acenar os fazedores com créditos de acesso à plataforma em cloud. Nesta semana arrancou o primeiro grupo de 30 startups que participam no Startup Loft Accelerator.

"Queremos ajudar as startups a crescerem e a desenvolverem as suas ideias", destaca, em entrevista remota ao Dinheiro Vivo, o solutions architect da AWS, Carlos Sanchiz. O responsável por avaliar as necessidades de negócio das empresas salienta que o mais recente programa de aceleração "funciona em parceria com aceleradoras e outras capitais de risco", como Beta-i, Startup Lisboa, UPTEC e Armilar Venture Partners.

O mais recente programa de aceleração (Startup Loft) tem a duração de 10 semanas, decorre em formato virtual e conta com duas startups portuguesas: Invisible Collector, solução que usa inteligência artificial e machine learning para gerir documentação e comunicação na cobrança de dívidas, e Airdesk, plataforma de colaboração construída para dar às empresas uma visão de 360 graus das suas operações comerciais.

Todos os meses serão selecionados grupos de 30 startups da Europa, Médio Oriente e África para entrarem neste programa de aceleração. Sem ficar com qualquer participação no capital das empresas, a AWS proporciona formação pessoal personalizada com consultores e especialistas, investidores e empresários.

As startups estarão também qualificadas para integrar o programa Activate, que inclui até 25 mil dólares (22 mil euros, segundo o câmbio atual) em créditos para gastar em serviços AWS, uma assinatura gratuita, de um ano, do AWS Business Support até 5 mil dólares acesso aos modelos de infraestrutura pré-construídos, e outras ofertas, segundo a apresentação feita em novembro, em Lisboa, durante a Web Summit.

Além do Loft Accelerator, a AWS conta com mais quatro iniciativas para escalar mais rapidamente os negócios, em áreas como a indústria espacial, saúde, energias limpas e educação e formação para empresários.

Especificamente para Portugal, a AWS lançou, em março de 2021, um programa de inovação colaborativo, em parceria com a NOS e a Startup Lisboa, para estimular as startups com ideias e negócios que possam ser alavancados pela tecnologia 5G.

Carlos Sanchiz salienta ainda que a empresa está a ajudar tecnológicas portuguesas como Codacy, Talkdesk, Feedzai, MyDidimo, Indie Campers, Unbabel e OutSystems "a fazerem crescer os seus negócios".