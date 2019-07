Amazon e Google investem em startup portuguesa Doppio

A startup Doppio – de jogos ativados por voz – recebeu um milhão de euros de financiamento, numa ronda seed (fase inicial) agora anunciada. O valor foi arrecadado junto de vários investidores conceituados, como o Fundo Alexa, da Amazon, e o programa de investimento do Google Assistant. Participaram ainda Andy Chung e Phillipp Moehirng da AngelList e do fundo BreakawayGrowth, especializados no setor dos videojogos. De Portugal, fizeram parte a Portugal Ventures e a Busy Angels.

A Doppio é desenvolvida por Jefferson Valadares. O brasileiro veio para Portugal em 2018, na altura participou no programa Launch in Lisbon, da Startup Lisboa – que ajuda estrangeiros a fixarem-se no mercado português – e acabou por ficar e sediar na capital portuguesa a sua empresa de jogos ativados por voz. “São uma espécie de histórias interativas, em que o utilizador conversa com as personagens, ou podem também ser quizzes, tudo para ser utilizado com dispositivos como a Alexa ou Google Home que as pessoas têm em casa,” explicou ao Dinheiro Vivo.

O valor arrecadado agora vai servir para desenvolver novos jogos e aumentar a equipa. Neste momento a Doppio conta já com um jogo, o Vortex, de ficção científica e aventura, lançado para a Alexa, da Amazon, em outubro de 2018, e para o Google Home, em janeiro de 2019. “Este investimento é um voto de confiança no enorme potencial dos jogos conversacionais. Existem milhões de dispositivos ativados por voz mas poucos jogos estão a aproveitar a oportunidade única criada pela tecnologia da voz”, explica o fazedor.

A abordagem da Doppio passa por ter vários escritores a desenvolver vários mundos ficcionados, criando uma atmosfera de jogo propícia para a conversa, recorrendo à utilização de inteligência artificial. “O gaming tem surgido como um dos mais entusiasmantes usos para a tecnologia da voz e a Doppio está entre os primeiros a reconhecer este potencial”, indicou, em comunicado, Paul Bernard, diretor do Fundo Alexa. “A Doppio está bem posicionada para capitalizar com o crescimento contínuo dos jogos por voz e estamos felizes por os ajudar a escalar o seu negócio e a desenvolver novas experiências para os clientes”, acrescentou.

Para além dos seis investidores pricipais, a ronda contou ainda com a participação de nomes Lasse Seppänen (Supercell), Alexis Bonte (Stillfront & Atomico) e David Helgason (Unity). “Estamos encantados de ter recebido um apoio tão abrangente à nossa visão e ansiosos por trabalhar arduamente para a concretizar no próximo ano”, assegurou Jefferson Valadares.