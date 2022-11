ANJE estreia nova categoria na 22.ª edição do prémio Jovem Empreendedor

O presidente da ANJE, Alexandre Meireles © Igor Martins / Global Imagens

A Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) estreia este ano uma nova categoria no âmbito do Prémio Jovem Empreendedor, um dos mais antigos galardões da área de empreendedorismo, ao nível nacional. Para além do habitual prémio, a associação vai ainda reconhecer o percurso empresarial de uma personalidade de relevo no mundo empresarial português e introduzir o Prémio Mulher Empreendedora.

"A ANJE é, desde sempre, uma associação atenta aos problemas dos empresários jovens no seu todo, independentemente da dimensão, setor económico e estádio de desenvolvimento das empresas. Esta sempre foi a base da ANJE. Prémios como este sempre foram muito importantes porque são instrumentos preciosos de incentivo ao que de melhor se faz por cá", explica Alexandre Meireles, presidente da associação.

Com o objetivo de, mais uma vez, distinguir jovens empresários em fase de criação e expansão de negócios, projetos com características inovadoras, disruptivos e que tragam valor acrescentado ao mercado, a 22.ª da cerimónia de entrega de prémios da ANJE realiza-se no próximo dia 17 de novembro no Museu dos Coches, em Lisboa. Esta edição acontece sob o mote a Economia Circular, de forma a apoiar e incentivar projetos sustentáveis que privilegiem boas práticas.