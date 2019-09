Aposta de campeão? Lewis Hamilton investe em hambúrgueres sem carne

A Neat Burger quer ser a primeira cadeia de restaurantes mundial com hambúrgueres à base de plantas. Na segunda-feira, dia 2 de setembro, vai abrir o primeiro restaurante, no centro de Londres, no Reino Unido, e pretende abrir mais 14 espaços no resto da Europa e nos Estados Unidos até ao final de 2021. Para conseguir esse objetivo, está a angariar até 15 milhões de libras (16,6 milhões de euros) em investimento e acaba de convencer o penta campeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

“Como alguém que segue uma dieta à base de plantas, acredito que precisamos de uma opção para todos os públicos que tenha um sabor incrível mas que também ofereça algo entusiasmante para quem quer algo sem carne constantemente”, comentou o piloto britânico ao Financial Times.

Vegetariano desde 2017, Hamilton juntou-se ao empresário italiano Tommaso Chiabra – que investiu anteriormente na empresa norte-americana de hambúrgueres vegetarianos Beyond Meat – e ao dono dos clubes noturnos Cirque le Soir, Ryan Bishti.

“Não queremos atrair o nicho de mercado dos veganos; queremos converter os consumidores de carne”, assinalou Ryan Bishti em declarações ao jornal The Guardian. Dando um toque de atualidade, o empresário lembrou que a aposta neste negócio “é parte de um movimento que olha para o mundo e vê a Amazónia a enfrentar a desflorestação com a agricultura intensiva. Isto é uma forma perfeita de mudar as coisas”.

Os chefes de cozinha da Neat Burguer trabalharam durante 10 meses com a empresa norte-americana Beyond Meat para criar hambúrgueres à base de proteína de ervilha de ervilhas amarelas e usa sumo de beterraba para ‘sangrar’, como se fosse um produto à base de carne.

Há novos negócios a nascer na área alimentar à base de plantas tendo em conta que a indústria de carnes é apontada como uma das maiores responsáveis pelas emissões ambientais. Um estudo do banco Barclays calcula que o mercado de carne à base de plantas possa valer 100 mil milhões de dólares (90,9 mil milhões de euros) daqui a 15 anos.

Lewis Hamilton é considerado o desportista mais rico do Reino Unido, com uma fortuna avaliada em 187 milhões de libras, segundo a lista do jornal Sunday Times.