Aprenda sem sair de casa com estes workshops grátis

Estar em casa por prevenção ou por quarentena pode ser uma oportunidade para aprender. Tendo isso em conta, o Movimento Transformers arranca na quarta-feira com uma maratona de palestras e de workshops grátis de educação para a cidadania jovem, ao voluntariado, juventude e responsabilidade cívica.

“Vivemos uma situação única que alterou o nosso dia a dia mas que acima de tudo nos mostrou a importância da educação para a cidadania e da urgência em trabalharmos o nosso sentido de comunidade. É nos desafios maiores que percebemos que só há evolução se todos nos movermos juntos, enquanto comunidade. Todos dependemos e temos muito a aprender uns com os outros. A partilha, empatia, responsabilidade e civismo são as bases com as quais se constrói a mudança e os exemplos a seguir. Por isso, neste momento de pausa, vamos fazer a diferença e aproveitar para aprender para que possamos ser os verdadeiros exemplos dentro da nossa comunidade”, destaca Inês Franco Alexandre, fundadora do Movimento Transformers, citada em nota de imprensa.

As 22 sessões vão decorrer até 10 de abril e estão abertas a toda a gente – basta seguir o Movimento Transformers na rede social Instagram e ver a programação. Os seis workshops são reservados a grupos de 25 pessoas, têm duração de 45 minutos e são acessíveis apenas através de uma inscrição, a partir desta página.

O Movimento Transformers desafia ainda os jovens portugueses a partilharem vídeos de boas práticas: “ajudar as pessoas com maior risco de infeção (nas compras, idas à farmácia ou outro local que seja realmente necessário); dá à volta à tua roupa e põe de lado o que não usas para entregares quando tudo isto passar; se és talentoso, dá um concerto da tua varanda para os vizinhos”, são algumas das sugestões”.