Arraial de Startups de volta a Lisboa com 95 mil euros em prémios

© DR.

É já dia 30 de junho que regressa o Arraial de Startups de Lisboa, iniciativa promovida pela Startup Grind Lisbon em parceria com a Startup Lisboa, a Fábrica de Unicórnios e a Altice, que aproveita o evento para lançar a sétima edição do Altice International Award (AIIA), com um prémio total de 95 mil euros.

O concurso para o AIIA tem inscrições abertas entre 30 de junho e 24 de setembro em três categorias distintas. A categoria "startup" conta com um prémio de 50 mil euros e a oportunidade de realizar um piloto com o Grupo Altice. Já a categoria "academia" premiará o vencedor com 25 mil euros e a "inclui by Fundação Altice", que premeia projetos de impacto social, tem 20 mil euros para oferecer.

E como o objetivo é juntar o ecossistema empreendedor, fortalecer a comunidade e impulsionar o crescimento das startups, o arraial vai ter outras atividades que exploram as diferentes facetas da inovação e empreendedorismo.

Destaca-se a mesa-redonda com investidores nacionais e internacionais, incluindo representantes de Silicon Valley, nos Estados Unidos, um dos ecossistemas de startups mais proeminentes globalmente.

Os participantes no evento poderão "beber" diretamente do conhecimento dos especialistas, que vão abordar temas como o segredo para o sucesso na captação de investimento, as novas tendências de mercado e estratégias para impulsionar o crescimento de negócios.

Como não poderia deixar de ser, o Arraial de Startups será uma festa em que os participantes podem desfrutar de um concerto ao vivo com música portuguesa, enquanto comem as típicas bifanas e sardinhas na brasa.

Todos os que desejem juntar-se à celebração podem inscrever-se no site do evento.