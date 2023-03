AssetFloow recebe 1,5 milhões da GED Ventures para otimizar retalho na Europa e América Latina

Os fundadores da AssetFloow Katya Ivanova e Ricardo Santos © Direitos Reservados

A AssetFloow, startup portuguesa que criou o primeiro software de Inteligência Artificial (IA) capaz de fornecer métricas sobre o comportamento dos consumidores dentro de uma loja, anunciou esta terça-feira que captou 1,5 milhões de euros de financiamento da GED Ventures.

Em comunicado, a empresa fundada em 2021 por Katya Ivanova e Ricardo Santos avança que o capital servirá para o triplicar a equipa de Investigação e Desenvolvimento (I&D) em Portugal, acelerar a expansão na Europa e na América Latina, e consolidar a sua posição de liderança no mercado de análise comportamental.

"A AssetFloow está a revolucionar a forma como os retalhistas analisam o que se passa dentro das lojas físicas. Nunca existiu uma solução no mercado capaz de ajudar os retalhistas a perceber o comportamento dos consumidores por loja, ou cluster de lojas, em tempo real e em grande escala, sem comprometer a privacidade", afirma Katya Ivanova, também CEO da startup.

A partir dos dados anónimos das vendas dos retalhistas, a plataforma da AssetFloow consegue gerar os percursos dos consumidores em loja e as suas interações com os produtos, possibilitando, assim, compreender padrões de compra e comportamentos.

O software permite ainda criar um "digital twin" da loja atual ou simulada, que fornece, entre outras, informações como mapas de calor, percursos mais usados por diferentes segmentos de consumidores, sugestões de onde colocar os produtos ou categorias para aumentar as vendas, estratégias de campanhas promocionais, anomalias de vendas e produtos novos a adicionar à loja.

"Um dos nossos clientes na Europa, por exemplo, precisava de contratar uma equipa para seguir manualmente os consumidores nas suas lojas, gerando mapas de calor manuais com base no percurso das pessoas, o que custava dezenas de milhares de euros por semana. Com a AssetFloow, esse mesmo cliente conseguiu obter resultados iguais em segundos. No Brasil, a plataforma foi capaz de detetar mudanças comportamentais com três meses de antecedência em relação à equipa do retalhista, o que contribuiu para aumentar as vendas em um cenário de forte impacto da inflação", conta a mesma responsável.

Logo no seu primeiro ano de vida, a AssetFloow ganhou um Hackathon de Inteligência Artificial na Finlândia, tendo também sido reconhecida em 2022 como a Startup Mais Promissora em Portugal pela Entrepreneurship Awards. Este ano - já com presença em Portugal, Espanha, Reino Unido, Itália e Brasil -, a startup conquistou a certificação de idoneidade pela Agência Nacional de Inovação, pelo seu trabalho de Investigação e Desenvolvimento no país.