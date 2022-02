Aveiro lança iniciativa para startups, scaleups e centros de I&D

Estão abertas as candidaturas à 1ª edição do "Aveiro Tech City Challenges", uma iniciativa promovida pelo município de Aveiro que pretende dar a oportunidade a startups, scaleups e centros de I&D para desenvolverem e testarem soluções e produtos inovadores em ambiente real © Câmara Municipal de Aveiro

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) acaba de lançar a primeira edição do "Aveiro Tech City Challenges", uma iniciativa destinada a startups, scaleups e centros de I&D para "promoção e desenvolvimento de ideias e projetos inovadores que respondam aos desafios urbanos" na área das Cidades Inteligentes e da Internet das Coisas, explica o município em comunicado.

"Cabe-nos enquanto agentes de governação pública lançar e promover políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento de ecossistemas favoráveis à criação de emprego e que permitam a criação de bens e serviços diferenciadores e capazes de acrescentar valor ao mercado", salienta José Ribau Esteves, predidente da CMA, seguindo a sua política de desenvolvimento económico e de criação de negócio.

Até dia 14 de abril, vai ser possível concorrer ao "Aveiro Tech City Challenges" nas categorias Desafios Urbanos e Aveiro Tech City Living Lab, cujo objetivo é atrair projetos inovadores e disruptivos "que permitam ter uma visão do que serão as cidades do futuro", refere a Câmara Municipal de Aveiro

A categoria de Desafios Urbanos aborda temáticas relacionadas com a gestão de Acessos e Pagamento nas Feiras Municipais, gestão eficiente de consumos de água em jardins e a monitorização da Eficiência Energética de edifícios públicos. Já o Aveiro Tech City Living Lab pretende selecionar "projetos que tirem partido da infraestrutura existente em Aveiro para desenvolver projetos na área das Cidades Inteligentes e Internet das Coisas", afirma a CMA em comunicado.

Das candidaturas apresentadas para as duas categorias, serão selecionados seis vencedores que terão acesso a um prémio monetário de 20 mil euros cada. Poderá realizar a sua candidatura aqui.