Barkyn recebe mais três milhões de investimento e está a contratar

A dupla fundadora da Barkyn, André Jordão e o seu cão Lupi (à esquerda), e Ricardo Macedo (à direita). © DR

Os pacotes de produtos para cães da Barkyn, que combinam ração saudável e personalizada com um serviço remoto de veterinário, estão a convencer cada vez mais o mercado. A startup portuguesa acaba de receber mais três milhões de euros de investimento, segundo o anúncio feito esta quarta-feira. A empresa alargou a série A de financiamento para oito milhões de euros e está a reforçar a equipa.

A sociedade de capital de risco Five Seasons Ventures foi a única participante nesta operação, juntando-se à Indico Capital Partners, All Iron Ventures, Portugal Ventures e Shilling Capital, que tinham injetado cinco milhões de euros na Barkyn em junho de 2020.

"Em 2020, escalámos rápido [crescimento de 40% por trimestre] e, agora, com o investimento e conhecimento da Five Seasons, conseguiremos acelerar a nossa visão de nos tornarmos um serviço holístico para animais de estimação, líder no mercado", salienta o líder da Barkyn, André Jordão, citado em comunicado.

Com uma equipa de 50 elementos, a Barkyn está atualmente presente em Portugal, Espanha e Itália, ambicionando ser em 2021 a marca líder de bem estar animal no sul da Europa. Para isso, está a contratar para as áreas de marketing e de tecnologia - as vagas podem ser encontradas nesta página.

A Barkyn também aposta cada vez mais nos produtos próprios, como fórmulas de ração, snacks e suplementos alimentares. Nesse âmbito, desenvolveu um suplemento registado com propriedades anti-inflamatórias, que ajuda a diminuir a probabilidade do desenvolvimento de cancro nos cães, e ainda um seguro para proteção dos cães.

A empresa fundada em 2017 também inventou a primeira caixa inteligente de comida para cães, que encomenda comida dias antes de esta acabar, graças à inteligência artificial. Em fevereiro, este produto foi posto em pré-venda através da plataforma Indiegogo. Apesar das baixas encomendas, as primeiras caixas serão entregues em setembro.