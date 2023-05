Batch. Startup lusa quer ser o departamento de logística dos retalhistas

Os fundadores da Batch, Pedro Vasconcelos e Rui Gonçalves © Pedro Rocha / Global Imagens

A experiência pós-venda conta. E foi a pensar na sua importância que Pedro Vasconcelos e Rui Gonçalves se uniram, em 2021, para criar a Batch, startup portuguesa que quer ser o braço direito dos retalhistas na área de logística, oferecendo-lhes um serviço de entregas digitalizado, rápido e zero burocrático.

Até ao momento, o projeto captou mais de um milhão de euros de investidores como a Apex Capital e um dos maiores family offices do país.

Sob o modelo de white label, a jovem empresa assume o papel de departamento logístico externo das marcas e personaliza as encomendas de acordo com a identidade de cada uma delas, dando ao consumidor final a sensação de que o processo foi tratado internamente.

A par, possibilita o armazenamento de produtos "estrela" numa dark store (entreposto logístico para e-commerce), em Alvalade, recolhidos nas próprias lojas.

Inicialmente, o foco da Batch eram os envios rápidos, mas depressa o mercado fez questão de deixar claro que "é bem maior do que isso" - duas horas, próprio dia e dia seguinte são as opções de entrega disponibilizadas atualmente pela startup para toda a Europa, com o objetivo de servir todas as necessidades dos lojistas. Uma rede de quase uma centena de estafetas, que viajam em motas e carros, assegura que os produtos chegam ao consumidor final.

"Arrancámos com o projeto em plena pandemia e, desde o momento em que enviámos os primeiros e-mails a potenciais clientes, até à primeira entrega, passaram-se três meses. Foi um processo bastante rápido", começam por contar os fundadores, em conversa com o Dinheiro Vivo.

Hoje, a empresa já conta com mais de 300 retalhistas nacionais como clientes, em todas as capitais de distrito, entre os quais a Leya, a Control e a Perfumes & Companhia, sendo o crescimento mensal da carteira de 10%. Segundo os responsáveis, qualquer marca que queira trabalhar com a Batch pode começar a fazê-lo no próprio dia, uma vez que a sua plataforma demora apenas dez minutos a ser integrada nos sites de e-commerce.

"A logística é claramente um setor onde há muitos problemas por resolver, é preciso trazer mais inovação. Os processos são pouco eficientes e as plataformas não são user-friendly. Aquilo que fizemos foi trazer o nosso expertise para democratizar este tipo de serviços e devolver todo o tempo às marcas para se focarem naquilo que melhor sabem fazer."

Através da plataforma da Batch, os lojistas conseguem fazer toda a gestão do dia-a-dia, desde ver o stock em tempo real, até ter o controlo de todas as encomendas a caminho. A tecnologia desenvolvida pela startup agrega os dados e apresenta-os de forma estruturada, de modo a que seja mais fácil para o cliente "perceber a essência do seu negócio", enquanto do outro lado um algoritmo dá conta de priorizar os pedidos, para tornar mais simples os processos de embalamento e envio.

Já os consumidores finais têm acesso a todas as informações sobre o processo de entrega, por meio do sistema de tracking e mensagens via WhatsApp, com informações enviadas pelo estafeta, que também possui uma app que orienta a sua jornada.

O balanço destes dois anos é "muito positivo": "Temos crescido e cumprido as metas." Prova disso é que a empresa conta com avaliações de quase cinco estrelas por parte dos consumidores e com taxa de retenção de clientes de quase 100%, segundo os fundadores.