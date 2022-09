BestHealth4u capta 1 milhão de euros para levar adesivos disruptivos ao mercado

BestHealth4u é especializada em soluções médicas para a pele © Unsplash

A BestHealth4u, startup lusa focada na investigação e desenvolvimento (I&D) de soluções médicas e materiais para dispositivos médicos que interagem com a pele, anunciou esta quarta-feira que captou um milhão de euros numa ronda de investimento seed, liderada pela Lince Capital.

Segundo a sociedade de capital de risco portuguesa, o investimento, realizado através do Lince Innovation Fund, vai permitir financiar a conclusão do desenvolvimento do produto inovador da BestHealth4u, bem como preparar a sua entrada no mercado e ampliar o leque de aplicações do produto. O capital angariado servirá igualmente para acelerar a estratégia de reforço da equipa.

Criada em 2017 por Sónia Ferreira, a startup está atualmente focada num novo produto: um material adesivo que adere à pele, usando as características naturais da própria. "Além da grande força de adesão que possui e de manter a pele saudável, este é obtido através de ingredientes e processos de produção sustentáveis - algo 'disruptivo' no mercado", defende a empresa.

"Para podermos levar os nossos produtos ao mercado, e para que o percurso fosse rápido, precisávamos de parceiros que nos apoiassem quer com a sua experiência de negócio, quer com o financiamento, e encontramos na Lince Capital o parceiro ideal", afirma a fundadora e CEO da BestHealth4U.

Vasco Pereira Coutinho, CEO da Lince Capital, manifesta entusiasmo em apoiar o projeto, considerando que as atividades de I&D da startup "apresentam um forte potencial para revolucionar por completo a indústria dos adesivos médicos e, consequentemente, ter um impacto positivo na vida de muitos que por diversas razões de saúde necessitam de utilizar estes produtos regularmente".