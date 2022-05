Betclic Apogee: assim se move a primeira equipa de esports sem pegada de CO2

© DR

"Este marco é o primeiro passo para a concretização de um sonho que temos para a indústria dos esports - a neutralidade carbónica", explica Gonçalo Brandeiro, o CEO da equipa Betclic Apogee, a primeira equipa de esports do mundo com certificação de emissões zero de carbono.

As preocupações desta formação de FIFA com a sustentabilidade do planeta estiveram na base de um rigoroso processo científico, que foi concluído com sucesso num projeto que está em linha com a Agenda 2030 das Nações Unidas. E que não vai ficar por aqui, já que os créditos de carbono vão ser aplicados em projetos inovadores de regeneração. "É um enorme orgulho começar esta transformação global com a Betclic Apogee", reage o líder da formação, nascida em Portugal e que é hoje uma referência internacional de FIFA, contando com 21 atletas de três países.

O selo de sustentabilidade ambiental é assinado por uma entidade independente com sede nos Países Baixos - a ZEROCertified. O processo de certificação passou por um "rigoroso crivo científico, sob a direção dos especialistas da Zero Waste Lab" - uma associação sem fins lucrativos, empenhada na criação de comportamentos sociais mais amigos do ambiente.

Com um crescimento exponencial nos últimos anos, a indústria do gaming é hoje uma das maiores do planeta, mobilizando cerca de 3 mil milhões de utilizadores e gerando receitas superiores a 155 mil milhões de dólares. Só nos Estados Unidos, a fatura da energia ultrapassa já os 5 mil milhões de dólares/ano, o que corresponde a 24 mil toneladas de emissões de CO2/ano - o equivalente ao consumo de 85 milhões de frigoríficos ou mais de 5 milhões de automóveis. Estes números ultrapassam todo o consumo anual de países como o Siri Lanka, Estónia ou Líbano.

De acordo com os responsáveis, no sentido de avaliar a pegada ecológica da equipa foi criada uma app com uma calculadora de emissões, onde cada elemento registou a sua atividade. O resultado foi uma estimativa final de 400 toneladas de CO2 em 2022. Através deste processo foi possível não só neutralizar a pegada de CO2 como gerar um impacto positivo, através do apoio a um projeto de regeneração.

Todo este processo levou a uma "nova tomada de consciência da equipa em relação às escolhas presentes e futuras no que toca à energia e mobilidade", explica Gonçalo Brandeiro.

Esta certificação está em linha com seis dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG, na sigla original) da Agenda 2030 das Nações Unidas: Indústria, Inovação e Infraestruturas, Comunidades e Cidades Sustentáveis, Produção e Consumo Responsáveis, Ação Climática, Vida na Terra e Parcerias para os Objetivos.