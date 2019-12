‘Blogger’ Mafalda Agante lança app de receitas receitas

“Há alguém mais gulosa do que eu?” é a primeira aplicação móvel portuguesa que nasceu através de um blogue, pela mão de Mafalda Agante. São como pequenos livros de receitas em formato digital.

“A app terá publicações exclusivas semanais. Os conteúdos são apresentados por categorias: pequeno-almoço guloso; doces fáceis e rápidos; as receitas da loja de doçaria; receitas sem glúten; lanches para gulosos; receitas para crianças; receitas sem açúcar refinado; para celebrar o melhor da vida; as tradicionais; receitas vegan; cacau e chocolate; pudins deliciosos; e tartes para repetir. Ao longo do ano serão lançados novos packs de receitas por temas, épocas do ano e festividades”, conta a criadora.

Numa altura em que cada vez mais são produzidos conteúdos adaptados para telemóvel, destaca-se a funcionalidade de pesquisa de receitas com a opção “que ingredientes tens na cozinha?”, uma categoria na qual são apresentadas as sugestões de receitas que podem confecionar com os ingredientes que tem em casa.

A aplicação, disponível para iOS e Android, é gratuita e apresenta alguns conteúdos. Para aceder a conteúdos exclusivos há ainda a opção de ter uma subscrição mensal.